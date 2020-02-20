Минпромторг предлагает увеличить налог на старые автомобили

Транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже с 2021 года может существенно вырасти. Минпромторг подготовил предложение, предполагающее существенный рост базовой ставки налога.

Как пишет 20 февраля «Коммерсант» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, в ближайшее время ведомство представит свои предложения в Минтранс.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал предложение Морозова и предложил в свою очередь запретить коммерческий автотранспорт, который относится к низкому экологическому классу.

«Давайте скажем «нет» через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, «Евро-0» и «Евро-1», давайте мы их в историю сдадим, им по 35–37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти»,— сказал господин Москвичев.





Издание отмечает, что повышение налога может затронуть миллионы автовладельцев. Только в столичном регионе и прилегающей области порядка 7,6 млн механических транспортных средств и почти 2 млн машин с неустановленным экологическим классом. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из 2,8 млн механических транспортных средств (легковые авто составляют 82% парка) под повышенную налоговую ставку могут попасть около 1,95 млн автомобилей.



