«ВКонтакте» призывает девушек из клипа Линдеманна жаловаться. Терпеть травлю и насилие соцсеть не будет

Администрация социальной сети «ВКонтакте» назвала самым эффективным способом борьбы с агрессивными пользователями, которые угрожают российским девушкам из клипа солиста Rammstein Тилля Линдеманна, нажимать кнопку «пожаловаться» и ограничивать доступ к профилю.

Так представители сайта ответили на запрос «Фонтанки» 20 февраля. Из ответа следует, что самый эффективный способ защититься от опасного контента — написать жалобу после получения угрозы.

«ВКонтакте выражает полную нетерпимость к призывам к насилию, угрозам, травле. При обнаружении мы удаляем такие комментарии и блокируем страницы пользователей, которые распространяют такой контент», – утверждается в ответе.

Если жаловаться не хочется, напоминают в соцсети, можно воспользоваться настройками приватности – закрыть профиль полностью, ограничить возможность писать сообщения, и так далее.





«В случае угрозы жизни мы советуем пользователям обращаться в правоохранительные органы. Мы прилагаем все усилия, чтобы создать комфортную среду для общения, но когда речь идёт о реальных преступлениях, только у компетентных органов есть полномочия их расследовать», – добавили представители.

После февральской премьеры клипа сольного проекта Линдеманна девушек, которые «засветились» в его порно-варианте, начали заваливать через соцсети угрозами. Первоначально они исходили от представителей радикального движения «Мужское государство», созданного Владиславом Поздняковым. Как рассказала «Фонтанке» одна из девушек, страдают даже те, кто даже близко не подходил к съемочной площадке. Многим страшно выходить из дома.



