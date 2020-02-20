Аж два лекарства от коронавируса обещает представить меньше чем через месяц ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения ожидает получения данных о клинических испытаниях медицинских препаратов от 2019-nCoV через три недели.

Как пишет 20 февраля ТАСС, на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что одно из них представляет собой комбинацию двух средств от ВИЧ — лопинавира и ритонавира, а второе — это антивирусный препарат под названием «ремдизивир».

Гебрейесус отметил, что, несмотря на ежедневное снижение количества заболевших атипичной пневмонией, это не должно становиться поводом для прекращения работы по локализации распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ также привёл актуальную статистику по числу выявленных носителей малоизученной инфекции за пределами Китая. Согласно его данным, врачи из 25 стран зарегистрировали 1076 случаев заболевания 2019-nCoV.

Напомним, общее количество жертв коронавируса составляет две тысячи человек, а заразившихся — около 75 тысяч. В большинстве случаев это жители Китая. В России под наблюдением врачей в настоящий момент находятся порядка 15 тысяч туристов, вернувшихся из Поднебесной.



