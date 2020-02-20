Водоканал нашел подрядчика на контракт на 2,4 млрд для финального этапа реконструкции Северной станции аэрации

«Водоканал Санкт-Петербурга» определил подрядчика для выполнения второго этапа реконструкции Северной станции аэрации. Начнут в этом марте, а закончить хотят летом 2022 года.

Как сообщает комитет по энергетике 20 февраля, договор на выполнение работ будет подписан с компанией ООО «Консалт Проект». Приступить к работе она должна в конце марта, закончить — до 30 июня 2022 года. Сумма контракта — 2,37 млрд рублей. Предполагается, что после реконструкции производительность очистных сооружений с 700 тыс. м?/сутки вырастет до 1 млн м?/сутки.

«Кроме того, реализация проекта снимет ограничения в развитии северных территорий Петербурга, где идет активное строительство объектов недвижимости, увеличивая нагрузку на очистные сооружения, – сообщает комитет по энергетике. – Новая производительность станции позволит создать резерв мощности сооружений в размере около 10%. Этот этап станет завершающим в полной модернизации одного из крупнейших очистных сооружений Северной столицы».







Интересно, что «Консалт Проект» обошел на аукционе постоянного подрядчика Водоканала на крупных проектах «СК Нострум». «Консалт Проект» основан в 2013 году, бенефициаром СПАРК распознает Аллу Слатвинскую. Впрочем, в протоколе указано, что заявка была коллективной, а партнером является ООО СТС (Специализированное тоннельное строительство). Это куда более известное название и в прошлом крупнейшая компания холдинга «Водоканалстрой», который возглавлял миллиардер Владимир Агиян. Сейчас собственником СТС является Евгений Еселев, совладелец УК «Водоканалстрой».





Северная станция аэрации — вторая по мощности станция в городе, расположена она в поселке Ольгино. Работы по ее созданию начались в 1978 году, а последнюю очередь ввели в эксплуатацию в 1995 году.



