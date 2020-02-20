Сторонников Навального зовут на допросы из-за пожертвований. «Привет» из Новосибирска прилетел активисту в Петербург

Полиция в Сибири обзванивает сторонников оппозиционера Алексея Навального с просьбой явиться на допрос и рассказать о пожертвованиях Фонду борьбы с коррупцией. Одного из активистов позвали из Петербурга в Новосибирск.

Как рассказала «Фонтанке» координатор штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова 20 февраля, один из сторонников обратился к ним за консультацией накануне. Звонивший, по словам оппозиционера, представился полицейским из Новосибирска, где сторонник раньше жил, и попросил прийти на допрос. Разговор состоялся еще 17 февраля. Фатьянова отметила, что это единственный известный в Петербурге случай, спрашивали молодого человека о пожертвовании за 2017 год.

Всего, рассказал «Медиазоне» менеджер проектов фонда Леонид Волков, зафиксировано шесть подобных звонков — все из Новосибирска и Омска. Звонят якобы из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в одном случае на допрос волонтера омского штаба пригласили повесткой. В остальных ситуациях были только телефонные разговоры. Никто из тех, кто обращался за помощью в штабы, на личные беседы не ходил и, почему жертвовал деньги, рассказывать полиции не стал.

3 августа 2018 года в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей, позже сумма снизилась до 75,6 млн. У сотрудников фонда по всей стране прошли обыски, в октябре 2019-го фонд включили в список иноагентов. По данным самого ФБК, поводом для возбуждения дела послужил перевод в биткоинах.



