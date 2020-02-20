«Скорее всего, будет выдвигаться». Оксана Дмитриева прокомментировала участие Шнурова в думских выборах

В СМИ 20 февраля появилась информация, что вопрос о выдвижении Сергея Шнурова в Государственную думу решен. Однако руководитель фракции Партии Роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева пояснила «Фонтанке», что это некорректная интерпретация ее слов. Политик только высказала свое мнение, что для музыканта было бы целесообразным и правильным пойти на выборы в Госдуму от партии.

Сергея Шнурова приняли в партию сегодня во время встречи руководителей региональных отделений Северо-Запада с лидером партии Борисом Титовым. Сам музыкант сказал, что «может, будет, а может, и не будет» баллотироваться в Госдуму. Так же уклончиво он ответил и на вопрос о выдвижении в городской парламент. Вторая часть встречи прошла в закрытом от прессы режиме.

«На закрытой встрече не было никаких итогов, потому что там эти вопросы не обсуждались», – сообщила Дмитриева, добавив, что СМИ неправильно интерпретировали ее слова о решении по выдвижению Шнурова. «Скорее всего, Шнур будет выдвигаться в Государственную думу, но это не потому, что вопрос обсуждался, а просто это предполагается», – отметила она.

На уточнение, можно ли считать вопрос решенным, политик пояснила: «Вопрос может быть решен, если он ставился. Вообще не принималось решение ни по чьему участию в выборах в Государственную думу. Вопросы выборов будут обсуждаться, когда будет выдвигаться список и будут объявлены выборы».



