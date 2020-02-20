«Ну люблю я Путина, так и запишите!» Что изменилось в жизни Зины Беликовой после вопроса президенту

В районной администрации пообещали продуктовый набор, из поликлиники прислали врача — так изменилась после разговора с Путиным жизнь петербурженки. На один день — точно.

автор фото Елена Ваганова/«Фонтанка.ру»

Зинаида Беликова случайно встретила президента в Петербурге и спросила, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей. Именно столько, по словам петербурженки, составляет её пенсия по инвалидности. «Фонтанка» сходила в гости к Беликовой, познакомилась с ее мамой и увидела, как один вопрос к президенту заставил звонить телефон много раз.

Квартира Зинаиды Беликовой и её мамы Таисии Петровны расположена на девятом этаже П-образной «панельки» недалеко от «Пионерской». В прихожей встречает красный дисковый телефон, при тусклом свете лампы он сверкает, как будто начищен. Рядом с ним прикреплена уже выцветшая открытка к 8 Марта.

Таисия Петровна приглашает на кухню и замечает дырку на моём носке. Пенсионерка признаётся, что у неё такая же проблема — палец на стопе вечно прорывает ткань. Она возвращается в прихожую, чтобы выключить там свет: «Мы на всем экономим».

В крохотной кухне помимо гарнитура умещается только стол, два стула и холодильник. Над микроволновкой висит телевизор, под ним уложен пульт с бумажным свёртком, на котором аккуратными буквами выведены названия телеканалов и их номера.





Но о встрече дочери с президентом Таисия Петровна узнала не из выпуска новостей. Вчера пенсионерка уже собиралась спать, когда Зинаида вернулась домой и рассказала о беседе с Владимиром Путиным.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

«Я её отругала. Охота ему слушать эти все брюзжания. Он же все знает, он знает, как мы живем», — объяснила она.

Таисии Петровне 75 лет. Она 22 года проработала операционной медсестрой в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова. Уже на пенсии устроилась смотрителем и кассиром в музей Гумилёва. Из-за инсульта ей пришлось уйти на отдых, но недавно она снова вернулась в музей-квартиру поэта на Коломенской улице.

Пенсия бывшей медсестры составила 19 тысяч рублей, 7500 из них уходит на оплату коммунальных услуг за трёхкомнатную квартиру. Как признаётся Таисия Петровна, на ней ещё дочь Зинаида, 22-летний внук Антон, недавно вернувшийся из армии и пока не устроившийся на работу, кот Васька и собака Рекс.

— Пенсионеры живут бедно в нашей стране, и это нормально: сколько заработал, столько и получаешь, — рассуждает она.





— Вы считаете за ваш труд это адекватные деньги?

В нашем разговоре повисает пауза.

— Вам с сахаром кофе или без? — улыбаясь, продолжает пенсионерка. — Я не хочу сказать, что я живу плохо. И внучка Катюша богатая, и Света племянница богатая. Они всегда мне найдут денег, если я попрошу. У нас в стране столько инвалидов, и все они тянут из государства деньги, и все плачут. И все пенсионеры недовольны, и все плачут. Ну чего плакать? Ну получаем же пенсию. Если бы я жила одна, мне бы хватило моей пенсии.

Холодильник Таисии Петровны густо обклеен магнитиками. Среди сувениров с видами Салехарда, Египта и Черногории загадочно улыбается Владимир Путин. Портреты президента петербурженке подарила подруга, которая их зачем-то в больших количествах пересылала в Финляндию.

Таисия Петровна никогда не выезжала за границу, хотя её покойный муж кандидат наук Борис Беликов бывал в Африке, Антарктиде, Китае и Германии. Все магнитики на холодильнике из других стран пенсионерке подарены, она же смысл путешествий не понимает. Вот, например, её сватья пожила в Нью-Йорке и вернулась, жаловалась, что американская страховка оказалась ей не по карману. Другая знакомая из Канады, как приезжает в Россию, все по врачам ходит. Таисия Петровна могла бы съездить только во Вьетнам, почему именно туда, объяснить не может.

«Сейчас очень плохое отношение Запада к нам. Почему нас ненавидит Запад? Почему? Франция, Германия, они нас ненавидят. Ну, естественно, и Америка. Они считают, что мы агрессоры, что мы на них нападаем, что мы отняли у хох.. у Украины мы отняли Крым. Всегда Крым был наш, сколько я помню. Ну люблю я Путина, так и запишите», — говорит она.

Слышно, как открывается дверь. С занятий вернулась Зинаида. Она только садится за стол, как у неё звонит телефон. Мужчина хочет взять комментарий об общении с Владимиром Путиным, журналиста просят перезвонить через полчаса.

«Просто я высказала свои переживания, свои волнения, что меня беспокоит, — объясняет свою реплику президенту Зинаида. — Потому что сам Путин неоднократно, я слышала, говорил, что люди меня избрали, люди мне доверяют. «И я хочу сделать жизнь обычных людей более достойной», – это его слова. Так, если он сказал, то должен и сделать».

В старших классах у Зинаиды начались сильные головные боли. Тогда врачи не смогли поставить диагноз, через несколько лет с помощью компьютерной томографии увидели две кисты. Сейчас 46-летняя горожанка жалуется на непрекращающиеся головные боли, от которых она спасается таблетками или уколами.

«Мы много тратим на лечение. Если я хожу в аптеку, то я сразу же плачу 500 рублей. Это хватает ей на две недели. 1000 в месяц», — говорит Таисия Петровна.

Зинаида получает пенсию по инвалидности 10 тысяч 800 рублей. Часть отдаёт матери за коммуналку, остальное оставляет себе. Она трижды поступала в вуз, но ни один закончить не смогла. Работы постоянной у Зинаиды никогда не было, сама она это объясняет головными болями. Сейчас она учится в Профессиональном-реабилитационном центре на Васильевском острове в надежде когда-нибудь получить работу логиста. Но освоение компьютера ей даётся нелегко. Зинаида мечтает именно об интересной профессии, поэтому варианты из разряда продавца в магазине не рассматривает.

Разговор снова прерывает звонок мобильного. Из трубки доносится женский голос сотрудницы поликлиники. «Вам сейчас нужна медицинская помощь, какая-то социальная помощь?». Зинаиде обещают в течение вечера на дом прислать терапевта.

На кухню врывается Таисия Петровна со словами: «Кашу заварила, давай расхлёбывай. Звонят из администрации» и отдаёт дочери трубку домашнего телефона.

— Извините, что я вас беспокою, — заканчивает разговор с чиновницей Зинаида.

— Нет, это я вас беспокою, — отвечает женский голос в трубке.

Зинаида кладёт трубку и объясняет, что её пригласили на завтра в администрацию Приморского района, чтобы вручить продуктовый набор. «А ты умираешь с голоду», — комментирует Таисия Петровна.

Снова гудит мобильный. Перезванивает журналист, которого попросили подождать полчаса. Ему опять отказывают в комментарии.

— Вы понимаете, что к вам такое внимание из-за вопроса Путину? — интересуюсь я.

— Реальная помощь, я только рада.

— Дура! — не выдерживает Таисия Петровна. — Тебе все время их [продуктовые наборы] должны были давать. Так вот откажись и не получай! Что ты подачки будешь брать.

Выхожу в туалет и слышу, как на кухне Таисия Петровна наставляет дочь, чтобы та говорила только хорошее про президента. «Иначе за решётку посадят», — заключает пенсионерка то ли шутя, то ли всерьёз.

Зинаида признаётся мне, что «с удовольствием поддержала Путина» на последних выборах. «Дай бог ему здоровья», — отмечает она.

— Кому? — встревает Таисия Петровна.

— Путину, здоровья! Дай бог.

— Бог ему ничего не даст. Ему все дают врачи. Кремлёвские больницы.

Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»