Минобороны РФ сообщило об авиаударе по боевикам в Идлибе. Турция рассказала о гибели своих военных и собирается просить о помощи США

Министерство обороны РФ сообщило об авиаударе по позициям боевиков в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом 20 февраля пишет «Интерфакс».

По данным военных, удалось уничтожить танк, шесть БМП и пять пикапов. При этом практически одновременно с сообщением российского Минобороны выступили и их турецкие коллеги. Они рассказали о том, что в районе Идлиба из-за авиаудара погибли двое и были ранены пятеро военнослужащих армии Турции. Кто наносил удар, в турецком минобороны не уточнили.

Bloomberg со ссылкой на свои источники в военном ведомстве в Анкаре сообщает, что Турция просит США развернуть на границе с Сирией две батареи систем ПВО Patriot — якобы для защиты от российских авиаударов.



