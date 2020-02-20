Бывшую помощницу Дворковича подозревают во взятке путевками. На 4 млн она могла слетать в Таиланд и Доминикану

Басманный районный суд Москвы рассматривает ходатайство о заключении под стражу бывшей помощницы вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой 20 февраля. Уволенную за слив информации сотрудницу подозревают в получении четырехмиллионной взятки.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступающего в суде следователя. Алексеева якобы получила взятку двумя путевками: в Таиланд на Новый 2016 год и в Доминиканскую Республику еще через полгода. Каждая обошлась взяткодателю в 2 млн рублей.

Издание добавляет, что в деле есть и фамилия предполагаемого интересанта – на отдых Алексееву якобы заманил некий Якушкин. Посредником, сообщает ТАСС, выступил американец Джин Мирон Спектор и некто по фамилии Белоножка. Гражданин США — изобретатель, который в России запатентовал лекарство, применяющееся в онкологии.

В ноябре 2018 года Алексееву уволили из секретариата первого вице-премьера Антона Силуанова, до этого она помогала вице-премьеру Дворковичу. Должности она лишилась за некорректную работу с конфиденциальной информацией и использование публичных почтовых сервисов для пересылки документов.



