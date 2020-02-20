Парковки выходят из спячки. К скорым штрафам за привычную провинность пока не готовы ни автомобилисты, ни чиновники

Смольный на следующей неделе проведет итоговое совещание с МВД по поводу соглашения о «парковочной деанонимизации». Договориться мало, придется искать людей и деньги.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Нынешняя неделя подвела черту под многолетней историей срывания покровов с неплательщиков на автопарковках города. Даже две черты. Госдума в третьем чтении одобрила поправки в КоАП, которые пошагово рассказывают: что и как должны спрашивать чиновники у МВД, чтобы получать данные на автовладельца. Смольный, который уже не был уверен в успехе, к тому времени шел в обход и работал над текстом соглашения с полицией. Его текст в целом согласован в столице, рассказал на неделе глава ГУ МВД Роман Плугин. Так что теперь основная и обходная дорога должны слиться в какой-то шестиполосный тракт административной эффективности. Если на него успеют свернуть местные чиновники.

Пилотная зона платной парковки превратилась в пилотную зону безнаказанности с самого своего появления в 2015 году — именно из-за того, что чиновники не могли узнать у полиции имена нарушителей. Время от времени Смольный вскидывался, грозил карой, намекал на какие-то альтернативные методы получения информации — например, через приставов. Никто не верил, а контрольные органы начали задавать вопрос: зачем нам целое профильное учреждение, если оно не может найти виноватых. Центр управления парковками показательно проверяли на неэффективность и сокращали. В какой-то момент имитировать деятельность устали все, так что паркоматы стали превращаться в безжизненные предметы уличного искусства и выпали из бюджета.

Выходить из спячки будет трудно. Напомним, в 2019 году комитет по информатизации и связи не обнаружил в бюджете денег на сопровождение государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единое городское парковочное пространство» (ЕГПП). Контракт на эту работу обычно заключали с «Объединенным резервным банком», который связан с разработчиками пилотной зоны — группой «Штрих». Например, за ноябрь — декабрь 2018-го платили 16 млн рублей. Дальше не срослось, контрактов нет. Комфин заявил, что в целом на информационные системы деньги не резал, а уж как комитет по информатизации внутри эти деньги распределяет — дело самого комитета. На вопросы «Фонтанки» в КиС тогда ответили, что перешли на публичные закупки до 100 тысяч рублей, которые не отображаются в системе госзаказа.

Учитывая, что отдельной строкой денег на это так и не было заложено, можно предположить, что средства черпали из расходной экономии. Сейчас не говорят и о таком. На вопрос — по какой процедуре комитет находит подрядчика для сопровождения системы, там просто отвечают: «Закупка услуг … осуществляется комитетом на основании заявок Санкт-Петербургского ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В рамках бюджета на 2020 год комитету не предусмотрены ассигнования на сопровождение и развитие ЕГПП».





Центр управления парковками тоже этим не занимается, а больше некому. Можно сделать вывод: либо систему никто не сопровождает, либо делает это на неформальной основе и с минимальными затратами. Если верно первое — не ясно, кто будет расталкивать систему к тому заветному дню, когда всем сестрам раздадут по штрафу. Если второе — не ясно, стоило ли столько лет привлекать стороннего подрядчика за десятки миллионов, раз уж все катится и так.

Сами по себе паркоматы не входят в состав информационной системы, их работоспособность обеспечивает ЦУП самостоятельно. Ну то есть как ЦУП — ежедневно по два сотрудника (инженеры и техники). Но, по крайней мере, паркоматы вышли из спячки — особенно по сравнению с ситуацией годичной давности, когда работали 15 из 100.

Сейчас, если верить учреждению, ежедневно для использования автомобилистам доступны для использования не менее 90 из 100. «Так, например, по состоянию на 08:00 20 февраля в рабочем состоянии находятся 96 паркоматов, – говорят в центре. – Кроме того, для оплаты парковки автомобилисты могут использовать сервис отправки СМС-сообщений на номер 2722, мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и сайт www.parking.spb.ru»

Обзавелся центр управления парковками и подрядчиком на противоаварийный ремонт оборудования. Примерно за миллион рублей до конца года чинить все будет «Проф-ИТ Сервис». В списке те самые 100 паркоматов, табло мониторинга и датчики занятых мест, оборудование фото- и видеофиксации.

Насчет фиксации нарушений отдельная история. Этим неблагодарным все еще делом занимается ЦУП — примерно в тех же космических масштабах, что и обеспечением работы паркоматов. «С 1 февраля фотофиксацию госномеров транспортных средств в зоне платной парковки осуществляют 3 пеших контролера. – отчитываются в организации. – С 26 февраля данные мероприятия также будут осуществлять 2 автомобиля парковочной инспекции». На каждый автомобиль будет приходиться по паре работников, которые будут ловить нарушителей за номера по графику 2 через 2. ЦУП планирует увеличивать штат парковочной инспекции и подал заявку на перераспределение выделенных на 2020 год средств. В этом году всего на содержание учреждения в бюджете вписано 359 млн рублей, причем 300 млн — на выплаты персоналу.

Вопрос финансирования стоит остро не только для центра управления парковками, но и для его куратора — комитета по развитию транспортной инфраструктуры. С начала февраля ЦУП составил 3 714 проектов постановлений об административном деле. В теории, дальше они должны отправляться в КРТИ, который выпытывает у МВД имена и превращает проекты в полноценные постановления. Вот где-то в теории комитет и набирал для этого людей, которым надо платить. Если все перейдет в практическую плоскость, надо будет искать деньги. «Да, необходимо будет расширить штат, – лаконично отвечают в комитете. – Работа по данному направлению ведется».

Как эти новобранцы будут взаимодействовать с полицией — секрет. «Порядок обмена персональными данными будет установлен соглашением об информационном взаимодействии между МВД и комитетом, – говорят в КРТИ. – Это закрытый документ, так как информация по передаче персональных данных является конфиденциальной». Но уж на этом-то этапе точно придется вмешаться комитету по информатизации и связи, которому будет что предъявить комфину. «Для осуществления электронного взаимодействия ЕГПП с системой МВД потребуется закупка на выполнение работ по развитию системы, – выкладывает козырь КиС. – В соответствии с постановлением, заказчиком выступит комитет».





Напомним, сейчас пилотная зона насчитывает порядка 2,8 тысячи машиномест в центре города. Смольный собирался расширять ее на 13 167 мест, однако денег на это в бюджете 2020 года тоже нет. Автомобилисты — сейчас из ответственности, а скоро из страха – платят 60 рублей в час, месячный абонемент стоит 12 тысяч, годовой — 108 тысяч. По итогам 2019 года зона платной парковки принесла доход в 38,2 млн рублей. Недополученная из-за нарушителей сумма составиа около 300 млн рублей, а с начала действия системы превысила 2 млрд.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»