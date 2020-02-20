Силуанов назвал Россию «островком в нестабильности мировой экономики» и рассказал, кто купил облигации на 58 млрд

Облигации федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд рублей получил один-единственный покупатель. И он не из нашей страны, подтвердил догадки экспертов 20 февраля министр финансов Антон Силуанов. Он считает, что Россия привлекательна для иностранных инвесторов.

«Россия в условиях нестабильности мировой экономики остается тем островком, куда перенаправляются деньги с развивающихся рынков. Вы видите, что у нас доля иностранцев в общих объемах государственных ценных бумаг — около 35%. А на аукционах иностранцы зачастую покупают от 50% до 2/3 всего объема выпуска ценных бумаг. Если помните, некоторое время назад была информация, что весь выпуск Минфином ценных бумаг выкупил один инвестор. Это был иностранный инвестор», — заявил Силуанов в интервью РБК.

Напомним, что Минфин 22 января удовлетворил самую крупную заявку — 58 млрд рублей — на покупку ОФЗ. Неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск бондов с погашением в 2025 году и средневзвешенной доходностью 5,97% годовых. Аналитики предполагали, что покупателем стал иностранец. Против этой версии говорил курс рубля, который от притока таких масштабов должен был измениться, а этого не произошло.



