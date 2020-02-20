«Наши авиаперевозчики бьют в набат». Глава Минфина заявил, что российская экономика теряет из-за коронавируса по одному миллиарду рублей в день

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал снижение товарооборота с Китаем. По его словам, на сотрудничество между двумя странами в области экономики влияет коронавирус.

В интервью телеканалу РБК 20 февраля Силуанов заявил, что российская экономика теряет из-за новой инфекции по одному миллиарду рублей в день. Такие данные он привёл со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ.

«Слава богу, сейчас эпидемия уже пошла вниз, но как долго продолжится этот карантин — от этого зависит и экономическая ситуация. Мы уже ощутили на себе — это и снижение туристического потока, с 20 февраля вообще ограничен въезд китайским гражданам. А это большой туристический поток, это деньги — это загрузка гостиниц, транспорта, розничная торговля, авиаперелеты; наши авиаперевозчики бьют в набат: "мы теряем, помогайте нам". Все от этого теряют. Поэтому необходимо как можно быстрее найти средство против этого вируса», – заявил глава Минфина.

При этом, по словам Силуанова, коронавирус — не столь существенный фактор, чтобы повлиять на рост ВВП РФ в 2020 году. Прогноз сейчас составляет 1,9%.

Отметим, не менее крупные финансовые потери в связи со вспышкой новой инфекции несут международные компании: например, такие, как Apple. Пресс-служба IT-гиганта сообщила, что планирует сократить производство и ограничить поставки iPhone по всему миру из-за распространения 2019-nCoV.



