Машина с ребенком сбила ребенка на перекрестке Малой Балканской и Пловдивской

Под колесами автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга вечером 20 февраля пострадал юный пешеход. Очевидцы сходятся, что ДТП произошло на «зебре», но не сходятся, на какой свет.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Малой Балканской и Пловдивской улиц легковой автомобиль сбил ребенка. По их данным, юный пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но по части обстоятельств информация разнится.

«Машина ехала на зелёный знак светофора и везла другого ребёнка из детского сада», – пишет участник группы Павел. «У родственника в машине регистратор, и тот показывает, что машина двигалась на зелёный», – подчеркивает он в дискуссии с другими пользователями.

По словам Екатерины, пострадавший тоже шел на разрешающий сигнал светофора. «Я переходила Пловдивскую, еще раз повторяю, мне зеленый и ребенку зеленый, делаю два шага, слышу страшный удар и детский крик, сразу поворачиваюсь назад и вижу: ребенок лежит посередине перехода Малой Балканской, горит ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ на светофоре, и выбегает из «Рено» мужчина и хватает ребенка на руки, пытается поставить его на ноги», – пишет она.





Точные обстоятельства произошедшего установит полиция. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что 9-летний потерпевший серьезных травм не получил. По предварительным данным, его состояние – средней, а возможно, и легкой, степени тяжести.