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Бизнес
20.02.2020 18:42
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Китайцы уехали, янтарь остался. Чем живет туристическая отрасль без гостей из Поднебесной

Спустя три недели после запрета на въезд туристов из КНР в Петербурге начали закрываться рестораны и сувенирные лавки. «Возможно, навсегда», - говорят предприниматели из Поднебесной. Отельеры ищут новых клиентов среди белоруссов, болгар и египтян.

Китайцы уехали, янтарь остался. Чем живет туристическая отрасль без гостей из Поднебесной

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Не прошло и месяца после того, как в Петербург перестали прибывать организованные группы китайских туристов, как индустрию, ориентированную на их прием, уже начало потряхивать. Только в феврале Северная столица могла недосчитаться 80 тысяч гостей, оценивали ранее участники рынка. А с 20 февраля к ограничению для безвизовых групп добавился полный запрет для граждан КНР приезжать в Россию, независимо от того, что является целью визита — туризм, командировка, работа или учеба.   

Одними из первых жертв коронавируса пали магазины янтаря и сувениров. К примеру, прекратили обслуживать покупателей два бутика, расположенные в арке Дома политкаторжан на Троицкой площади. В сезон напротив них могло стоять по 10–15 автобусов, пока пассажиры брали штурмом витрины. Сейчас обе торговые точки опустели. В одной из них корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что магазин закрыт на ремонт, во второй — что он переходит в формат галереи.

Остановил обслуживание клиентов магазин сувениров «Легенда» на Большом проспекте Васильевского острова, рассказали «Фонтанке» работающие с иностранными туристами экскурсоводы. Наглухо опечатаны двери и у «Короны» на набережной Обводного канала. Хотя в управляющей компании сообщили, что точка закрылась еще до эпидемии коронавируса, в нее продолжает приходить корреспонденция: в дверях прикреплено почтовое извещение на имя китайского сотрудника.

Китайцы уехали, янтарь остался. Чем живет туристическая отрасль без гостей из Поднебесной


Китайский предприниматель Яша Юй закрыл свой магазин на территории Петропавловской крепости, который он в 2017 году показывал корреспонденту «Фонтанки». Тогда дела шли в гору, но коронавирус ударил по индустрии китайского туризма слишком сильно, пояснил предприниматель.

Табличка «магазин не работает по техническим причинам» на прошлой неделе появилась на бутике «Янтарь России» на Конюшенной площади. Другие торговые точки, например Russian Amber на Невском проспекте, «Матрешка» в ДК имени Кирова, «Базар» на Петровской набережной, работают, но пытаются заманить клиентов скидками: во всех объявлена распродажа до 50%. Судя по отсутствию клиентов, даже с таким дисконтом избавиться от товара будет проблематично. Среди посетителей корреспондент «Фонтанки» обнаружил лишь двух пожилых россиянок, выбиравших подарок для своей подруги. 

Китайцы уехали, янтарь остался. Чем живет туристическая отрасль без гостей из Поднебесной

Но сотрудники утверждают, что заведения закрываться не собираются: в низкий сезон посетителей всегда немного, а в высокий они рассчитывают на спрос со стороны соотечественников и других иностранцев. В магазине сувениров в Петропавловский крепости особой разницы после закрытия границы не ощутили. Цены здесь ниже, чем на том же Невском, а помимо китайцев хватает и других интуристов, пояснил продавец.

Немного лучше чувствуют себя рестораны китайской кухни. Как и в случае с сувенирными бутиками, закрылись в основном безымянные заведения, заточенные только на обслуживание групп туристов, — например, кафе на 4-й линии Васильевского острова и на пересечении Большого проспекта и улицы Репина, где вместо названия только китайские иероглифы. Соседи общепита с черным юмором отозвались на эпидемию коронавируса, ставшую причиной остановки работы точки. Так, объявление о поиске посудомойки с легкой руки шутников превратилось в «требование мойщицы трупов».

Китайцы уехали, янтарь остался. Чем живет туристическая отрасль без гостей из Поднебесной

Ресторан «Жен Жен» закрылся на Казанской улице еще до начала эпидемии, рассказала администратор второй точки сети на Малом проспекте Васильевского острова. Общепит не менял график работы, но отказался от услуг одного повара, «чтобы меньше платить». 

Пустуют залы и у ресторана «Феникс» на Первой линии Васильевского острова. В 20.00 в заведении лишь несколько китайских студентов поглощают лапшу, уткнувшись в телефоны. Владельцы говорят, что днем посетителей бывает больше и закрываться причин нет: на приеме туристов заведение зарабатывает в высокий сезон, а к тому времени, глядишь, границу снова откроют. При этом название юрлица на двери, словно намеренно, затерто. Посетителей просят расплатиться наличными или переводом на телефон.

Бистро китайской кухни «для своих» в Апраксином дворе, приостановившие работу на прошлой неделе, возобновили работу. А вот ресторан «Макао» улице Кораблестроителей, ранее столкнувшийся с претензиями Роспотребнадзора, судя по всему, все же закрыл двери — во всяком случае, телефоны заведения не отвечают.

«Предприниматели из Китая закрыли свои магазины и рестораны в Петербурге, скорее всего, навсегда», – уверен Яша Юй. История с коронавирусом в этом году точно не закончится, пояснил он причины своего пессимизма. К тому же туризм перестал быть выгодной сферой. Впрочем, по словам предпринимателя, он не собирается покидать страну и ищет другие направления для бизнеса в России. 

По словам участников туристического рынка, проблемы коснулись в первую очередь специфического бизнеса, который работал по схеме zero-dollar tour. Ранее «Фонтанка» подробно описывала бизнес-модель, когда турист, покидая КНР, оставляет туроператору депозит в юанях, который «тратит» в России, обедая в обязательных к посещению ресторанах и покупая в бутиках. Но российская экономика этих денег не видит.

«Гиды, рестораны, автобусы, туроператоры, даже магазины, где обязательно должны совершить покупки прибывающие в составе групп туристы из Китая, – все это замкнутая, крайне непрозрачная операционно-финансовая система, состоящая из китайских граждан, которым и достаются основные дивиденды от российских туристических ресурсов», – комментирует Елена Захарова, гид-переводчик высшей категории, работающая с китайским языком.

Российский бизнес, даже сильно ориентированный на китайцев, был открыт и для других туристов, поэтому легче сможет адаптироваться. «К тому же февраль относится традиционно к «низкому сезону», и спад турпотока не является чем-то критическим», – отмечает она. Впрочем, тому, что отечественные ретейлеры продолжают работать, можно найти и другое объяснение: аренду все равно придется платить, а расстаться с официально трудоустроенными сотрудниками — дело не быстрое. 

Но если деньги на еду и сувениры гости из Поднебесной зачастую оставляют в кассах своих соотечественников, то за жилье все же платят петербургским отельерам. К примеру, в сети Azimut китайцы в низкий сезон составляли примерно треть аудитории, рассказал генеральный менеджер Михаил Веричев. По его словам, только половину освободившихся мест удалось заместить российскими туристами — в основном деловыми. У гостиницы «Октябрьская» в феврале-марте на гостей из КНР приходилось 5% гостей. «Но их никем не заменить, российский турист не едет», – прокомментировал ее директор Владимир Иванов. В высокий сезон оба отеля китайцев не обслуживают.

А вот для китайских отельеров высокий сезон может стать куда большим стрессом. В отеле «Нихао» на Таллинской улице в низкий сезон лишь треть постояльцев приходилась на соотечественников, тогда как основной поток приходится на май-сентябрь, рассказала управляющая Татьяна Королева. Половину отменившихся китайских групп удалось заместить русскими. «У нас хорошие отношения со спортивными федерациям, так что мы принимаем спортсменов, приезжающих на соревнования», – сказала она. Летом гостиница намерена переориентироваться на других иностранцев. Бронирования идут из Таиланда, Индии, Египта и Болгарии.

Галина Бояркова, Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

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