Из-за вышки в Пулково Петербург обновит правила землепользования. Заявки можно подавать по всему городу

Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала одобрить предложение об увеличении предельной высотности участка рядом с Пулково, где планируется построить вышку. С 20 февраля все заинтересованные могут подать свои предложения по изменению планов землепользования и застройки (ПЗЗ) по любому району Петербурга. Это следует из документа, опубликованного накануне на сайте Смольного.

Заявку на увеличение предельной высотности участка для строительства вышки подало ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации». Комиссия рекомендовала ее одобрить. Теперь по закону подать предложения по изменению ПЗЗ можно по всему городу. Заявки принимаются до 10 марта. После чего по всем районам стартуют публичные слушания по предложенным изменениям. Проект обновленных правил необходимо подготовить до 20 ноября 2020 года.

В прошлый раз обновлять документ пришлось, когда 40-я больница в Сестрорецке на три метра не вписалась в предельную высотность.



