«В Думе не нальют вам рюмку коньяку». Поклонская поэтически поприветствовала Шнурова-политика
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в стихах поприветствовала пришествие в политику петербургского музыканта Сергея Шнурова. Произведение опубликовано 20 февраля в ее телеграм-канале.
А теперь представьте: Шнуров — депутат,
И гремит с трибуны петербургский мат.
К Думе подъезжает чёрный лимузин,
И звучит из окон... Тут запикать, блин!
Знаете, Серёжа, я тут объясню:
В Думе не нальют вам рюмку коньяку.
Есть у нас в буфете и компот, и чай,
Но туда из фляги вискарь не подливай!
Водил всех нас Серёга на выставку одну.
Хотите в депутаты? Давайте подскажу!
Все ваши лабутены и очки Собчак
Не рифмуются в законы — ну вообще никак!
Напомним, сегодня в Петербурге Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста. Это решение музыканта уже раскритиковала Ксения Собчак, которая напомнила, как он над ней насмехался за участие в президентских выборах.