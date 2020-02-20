«В Думе не нальют вам рюмку коньяку». Поклонская поэтически поприветствовала Шнурова-политика

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в стихах поприветствовала пришествие в политику петербургского музыканта Сергея Шнурова. Произведение опубликовано 20 февраля в ее телеграм-канале.

А теперь представьте: Шнуров — депутат,

И гремит с трибуны петербургский мат.

К Думе подъезжает чёрный лимузин,





И звучит из окон... Тут запикать, блин!

Знаете, Серёжа, я тут объясню:

В Думе не нальют вам рюмку коньяку.

Есть у нас в буфете и компот, и чай,

Но туда из фляги вискарь не подливай!

Водил всех нас Серёга на выставку одну.

Хотите в депутаты? Давайте подскажу!





Все ваши лабутены и очки Собчак

Не рифмуются в законы — ну вообще никак!

Напомним, сегодня в Петербурге Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста. Это решение музыканта уже раскритиковала Ксения Собчак, которая напомнила, как он над ней насмехался за участие в президентских выборах.