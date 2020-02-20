Peugeot вступает в игру на чужом поле. Представлен первый пикап марки

Америка без ума от пикапов, в Азии тоже немало их поклонников. Меньше всего фанатов «траков» в Старом Свете, однако Peugeot все же решила попытать счастья «на чужом поле».

20 февраля французская марка представила пикап Peugeot Landtrek. В коротком пресс-релизе говорится, что он относится к так называемому «однотонному» классу, то есть имеет грузоподъемность до 1000 килограммов (в некоторых версиях – 1200 кг) и способен буксировать прицеп весом до 3 тонн. Пикап будет выпускаться в трех видах: с одинарной кабиной, двойной и в виде шасси с кабиной. Кузов один из самых крупных среди одноклассников. В версии с двойной кабиной в него влезает две так называемых европаллеты, а с одинарной даже три.

Поскольку пикапы давно перестали быть просто «рабочими лошадками», особое внимание в новом Peugeot уделяется комфорту в салоне. Центральное место занимает 10-дюймовый дисплей навигационной и информационно-развлекательной системы с портами USB и системой Bluetooth. В бортовой компьютер встроен 10-гигабайтный жесткий диск, автомобиль совместим как с Apple Play, так и с Android Auto. Кресла такие же, как в седанах. Спереди можно установить два отдельных сиденья или трехместный «диван». Заднее сиденье в двойной кабине складывается в соотношении 60/40, что позволяет перевозить там небольшие грузы весом до 100 кг. В целом салон вмещает до шести пассажиров в зависимости от версии.





Peugeot Landtrek будет иметь заднеприводную и полноприводную версии. Двигателей два: 150-сильный двухлитровый дизель и 210-сильный бензиновый, что по современным меркам слабовато. Об электрической или гибридной версии ничего не говорится.

Самое любопытное, что Peugeot Landtrek на самом деле является совместной разработкой французов и китайской государственной компании Changan Automobile и уже продается в Китае под именем Kaicene F70. Во французском «варианте» автомобиль стилистически выглядит немного по-другому и оборудован немного лучше, но по сути это китайский пикап с легким французским флером.

Это не первый случай, когда европейские автопроизводители обращаются на восток, чтобы сделать не свойственные Европе автомобили. Так, в давние времена Volkswagen продавал пикапы Toyota как VW Taro, а буквально только что Mercedes объявил о прекращении производства пикапов X Class, которые на самом деле были перелицованными Nissan Navara. Появление Tesla Cybertruck явно подстегнуло моду на грузовички, и теперь даже такие далекие от этого бума компании, как Peugeot, похоже, не могут удержаться, чтобы не вставить свои «пять копеек». Правда, в Европе особой популярности своего Landtrek французы не ожидают, поэтому пока запустят его на рынки Африки и Латинской Америки.



