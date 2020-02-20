Удар коронавируса грозит китайским банкам долгами более чем на триллион долларов

Объем проблемных долгов в китайском финансовом секторе может вырасти до 1,1 трлн долларов. Как сообщает 20 февраля Reuters со ссылкой на прогноз Standard & Poors, Китай изо всех сил пытается сдержать эпидемию, и это влечет за собой жесткие ограничения, которые уже привели к закрытию многих предприятий, нарушили спрос и предложение на товары и услуги.

По мнению аналитиков, если пик эпидемии не будет пройден к апрелю, то она нанесет ущерб всему производственному сектору Китая, а компаниям и простым гражданам станет трудно расплачиваться по долгам.

На этом фоне финансовые регуляторы Поднебесной уже призвали банки снизить процентные ставки и предоставить займы целевым компаниям, пострадавшим от коронавируса. Народный банк Китая (НБК), например, выдаст дешевых займов компаниям на 300 млрд юаней.



