Удар коронавируса грозит китайским банкам долгами более чем на триллион долларов
Объем проблемных долгов в китайском финансовом секторе может вырасти до 1,1 трлн долларов. Как сообщает 20 февраля Reuters со ссылкой на прогноз Standard & Poors, Китай изо всех сил пытается сдержать эпидемию, и это влечет за собой жесткие ограничения, которые уже привели к закрытию многих предприятий, нарушили спрос и предложение на товары и услуги.
По мнению аналитиков, если пик эпидемии не будет пройден к апрелю, то она нанесет ущерб всему производственному сектору Китая, а компаниям и простым гражданам станет трудно расплачиваться по долгам.
На этом фоне финансовые регуляторы Поднебесной уже призвали банки снизить процентные ставки и предоставить займы целевым компаниям, пострадавшим от коронавируса. Народный банк Китая (НБК), например, выдаст дешевых займов компаниям на 300 млрд юаней.
Справка:
Напомним, что в декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число жертв превысило 2 тысячи человек, заболевших, у которых вирус уже выявлен, – около 75 тысяч. Почти 15 тысяч человек, приехавших в Россию из Китая, находятся под контролем врачей.