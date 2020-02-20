ЕСПЧ вынес решение по делу «Кунгуров против России», назначив бывшему депутату МО «Гавань» компенсацию в размере 5250 евро

Суд счел доказанным нарушение права петербуржца на эффективное средство правовой защиты. Об этом 20 февраля «Фонтанке» сообщил адвокат фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак.

По словам представителя Кунгурова, после принятия жалобы экс-депутата в ЕСПЧ российская сторона дважды заявляла одностороннюю декларацию, чтобы решить вопрос, не доводя до судебного разбирательства. В первый раз – без признания нарушения Конвенции о защите прав человека – просто предложили денежную компенсацию: 5 000 евро. Кунгуров отказался. Во второй раз к деньгам добавилось признание нарушения 8-й и 13-й статей Конвенции, однако Кунгуров и его адвокат вновь ответили отказом.

«ЕСПЧ также отклонил эту одностороннюю декларацию, так как, помимо признания нарушений, они не собирались ничего делать, чтобы что-то изменить, ведь невозможность обжаловать такой отказ судьи – это системная проблема, у граждан России нет эффективных средств правовой защиты прав и свобод на национальном уровне, что является нарушением статьи 13 Конвенции. Нужны изменения в законодательстве» – сообщил адвокат Мезак. Он также отметил, что рассмотрение жалобы в ЕСПЧ прошло довольно быстро – с момента подачи до вынесения решения прошло около двух с половиной лет (27.09.18 – коммуницирована, 18.02.20 – вынесено решение).





Решение Страсбургского суда вступит в силу через три месяца, в случае если не будет обжаловано Россией.

В декабре 2016 года Кунгуров оказался в новых Крестах – Октябрьский районный суд приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима за покушение на мошенническое хищение 500 тысяч рублей у директора компании «Артстрой+», которая возводила элитный жилой комплекс «Гранвиль» для холдинга бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова. Приговор был оглашен 30 ноября 2016 года, Кунгурова взяли под стражу в зале суда.

Ожидая апелляцию, на которой Кунгуров изъявил желание присутствовать лично, он просил у суда разрешения на свидание с женой и телефонный звонок дочери. Судьёй Октябрьского районного суда Ириной Керро, вынесшей обвинительный приговор по делу, в свидании и телефонном разговоре Кунгурову было отказано.

Российское законодательство не предусматривает возможность свидания заключённых с несовершеннолетними детьми, заявила Ирина Керро, не сочтя нужным мотивировать отказ в телефонном звонке ребёнку.

Поскольку решение об отказе вынесла судья, в чьём производстве находилось дело, а не следователь, у Кунгурова не было возможности обжаловать его по статье 125 Уголовно-процессуального кодекса, что повлекло за собой нарушение статьи 13 Конвенции, гарантирующей жителям России эффективные средства правовой защиты прав и свобод на национальном уровне, сообщил «Фонтанке» Эрнест Мезак.

Судья Керро известна конфликтом с собственным секретарём, обвинявшимся в воспрепятствовании правосудию: клерк Александр Эйвазов не изготовил и не подписал протокол судебного заседания, в котором слушалось дело Тимофея Кунгурова.

В общей сложности Тимофей Кунгуров, бывший следователь прокуратуры и член экспертного совета комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению, провёл в заключении 15 месяцев и вышел на свободу по условно-досрочному освобождению 2 марта 2018 года.







