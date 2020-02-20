Единороссы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий банкам и почте брать комиссию за платежи по ЖКХ. Они могут потерять около 13 млрд

За двое суток с момента разговора лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова с Владимиром Путиным законотворцы внесли проект поправок, которые запрещают взимать комиссию за коммунальные платежи. Он касается не только банков, но и Почты России.

Об этом 20 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. Изменения вносятся в Жилищный кодекс, а также в статьи федеральных законов «О банках», «О национальной платежной системе» и «О почтовой связи». Последнее лидер единороссов Сергей Неверов объяснил заботой о тех, кто живет в деревнях и селах, где услуги ЖКХ население оплачивает через почтовые отделения.

О том, что комиссия за коммунальные платежи – это «квазинагрузка», российский президент сказал 18 февраля. Он согласился на предложение Неверова ввести законодательный запрет на дополнительные сборы.

В тексте пояснительной записки указано, что за 2018 год предприятия сферы ЖКХ выставили россиянам счетов на сумму 2,63 трлн руб. Комиссия за такие переводы, по словам Неверова, составляет от 0,5 до 2%. Со вступлением закона в силу банки минимально потеряют около 13 млрд рублей. «Мы, конечно, должны обсудить и призвать банковское сообщество с пониманием отнестись к этому», – заключил лидер фракции.



