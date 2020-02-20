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Финляндия
21.02.2020 11:54
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Выходные в Финляндии 22-24 февраля: Slipknot, Масленица и «Жизнь под угрозой»

В этот уик-энд в Хельсинки на Assembly Winter соберутся геймеры из разных стран, на «Хартвал-арене» ждут болельщиков СКА и фанатов Slipknot. А Масленицу по-фински за неделю до русской можно отпраздновать на острове Сеурасаари.

Выходные в Финляндии 22-24 февраля: Slipknot, Масленица и «Жизнь под угрозой»

pixabay.com

В субботу в Финляндии будет пасмурно и дождливо, до плюс четырех градусов тепла. Морозы ожидаются лишь в северных регионах. Однако уже в воскресенье осадков синоптики не обещают, на юге выглянет солнце, а в центральной части страны похолодает до минус одного градуса Цельсия.

На этой неделе в Финляндии проходят зимние «лыжные» каникулы, поэтому в музеях и других общественных местах посетителей может быть больше, чем обычно. Зато для детей и взрослых устраивают разнообразные мастер-классы и развлечения. Многие из них бесплатные, но потребуется знание если не финского, то хотя бы английского языка.

Например, в доме культуры «Стоа» (Turunlinnantie, 1) 23 февраля будут праздновать масленичное воскресенье и устроят день верховой езды. Участники смогут изготовить собственного скакуна или покататься на настоящем пони. Также можно будет посмотреть цирковое представление Race Horse Company или помочь художнице Хейди Хяннинен в создании уличного арт-объекта.

Впрочем, научиться чему-то новому можно не выходя из дома. 


Гулянья устроят в воскресенье на острове Сеурасаари, где расположен этнографический музей под открытым небом. Гостей ждут с 12 до 16 часов. Обычно на Масленицу там устраивают катания на санях, но в этом году из-за бесснежной погоды лошадей запрягут в повозки на колесах. Такая поездка обойдется в 5 евро. На месте можно подкрепиться кофе и выпечкой или приготовить барбекю из своих продуктов в окружении любопытных белок.

В городском музее Хельсинки на этой неделе трудятся над созданием самого длинного шарфа на ткацком станке (в выходные с 12 до 15 часов), а 22 февраля в 14:00 там пройдет бесплатная экскурсия на русском языке.

В Художественном музее Синебрюхова открылась выставка «Жизнь под угрозой», посвящённая анималистическому искусству начиная с XVI века и до современности. Работы отражают отношения человека с представителями фауны в разные исторические периоды. Многие изображённые на старинных полотнах животные находятся сейчас под угрозой вымирания. Авторы проекта предлагают зрителям посмотреть на животных с позиции человека как части природного мира. И там же, в музее Синебрюхова, продолжается выставка «Альберт Эдельфельт и Романовы».

В Выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд проходит мероприятие Assembly Winter, куда традиционно съезжаются игроки и ведущие специалисты сферы компьютерных игр. В рамках Assembly состоится международный турнир по Counter-Strike среди профессионалов с призовым фондом 12500 евро. Однако посоревноваться между собой смогут и любители со своего компьютера (на «компьютерное» место надо покупать отдельный билет). Также на Assembly пройдет чемпионат Финляндии по настольному хоккею, но попробовать свои силы в этой ретроигре смогут и посетители выставки. 

В воскресенье на «Хартвал-арене» встретятся хоккеисты «Йокерита» и петербургского СКА. Матч регулярного чемпионата КХЛ начнется в 16:00. Билеты стоят от 25,50 евро.

24 января на «Хартвал-арене» хоккеистов сменит американская метал-группа Slipknot. В Хельсинки музыканты, известные своими необычными костюмами и масками, приедут в рамках европейского тура в поддержку нового альбома We Are Not Your Kind. Цены на билеты начинаются от 65 евро.

скриншот с Youtube.com (Slipknot)

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В Лаппеенранте 23 февраля состоится бесплатный концерт органной музыки. Он начнется в 18:00 в церкви Девы Марии (Valtakatu, 35). Обычно эта деревянная церковь, построенная в конце XVIII века, открыта для посещения туристами только летом, но благодаря концерту туда можно попасть и зимой.

wikimedia

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В Котке 22 февраля проведут экскурсию на русском языке по морскому центру «Велламо». Оплачивается только входной билет (для взрослых – 12 евро, детям – бесплатно). В «Велламо» рассказывают о работе береговой охраны Финляндии, а на симуляторе можно попробовать свои силы в спасении людей на море. В залах представлены разнообразные лодки: от скоростных до рыболовецких, а также лодки – участницы Олимпиад и простые прогулочные суда. В «Велламо» можно узнать и об истории региона Кюменлааксо, о традиции свадеб, а также о морских чудовищах со старинных карт. 

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