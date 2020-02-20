Минобороны покупает легковой автомобиль за 30 млн. Это почти в два раза дороже Aurus Путина

Автомобиль бизнес-класса за 30 млн рублей понадобился министерству обороны России. Это почти в два раза дороже, чем президентский Aurus.

На закупку министерства 20 февраля обратило внимание издание Znak.com, размещена она была еще 14-го числа. Аукцион будет проходить в закрытом режиме, поэтому практически никаких пояснений к основным требованиям в карточке закупки нет. Известно, что это должен быть легковой автомобиль бизнес-класса, который передвигается на дизельном топливе. Ездить на чем-то стоимостью около 30 млн рублей намерен руководящий состав министерства. Там также есть пометка о запрете. Постановление российского правительства от января 2017 года гласит, что «происходящие из иностранных государств» товары Минобороны покупать не может, машины входят в список импортозамещаемого.

Что именно за эту сумму желают приобрести Сергей Шойгу и его заместители, сказать затруднительно. Aurus, на котором ездит Путин, в розницу стоит от 18 млн рублей. Он считается автомобилем класса люкс.

Заявки принимаются до 26 февраля, что за эту сумму предложат министерству победители аукциона станет известно 10 ноября 2020 года.



