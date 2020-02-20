Опасное вождение в Сирии. Броневик с флагом США потеснил с дороги российский «Тигр»

В Интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как американский броневик попытался столкнуть с трассы многоцелевой автомобиль повышенной проходимости с российским триколором.

Российская боевая машина едет справа по обочине, тем самым пытаясь обогнать колонну военной техники армии США. «Тигра» с российским флагом начинает теснить бронемашина Oshkosh M-ATV. Несмотря на опасный манёвр, оба автомобиля продолжили движение. На этом запись прерывается.

Видео было выложено в Cеть 19 февраля.

Напомним, что это не первый раз, когда американцы мешают работе военной полиции из РФ. Ранее сообщалось, что американский блокпост у города Тель-Тамр помешал проеду российской колонны.



