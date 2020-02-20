Ксения Собчак пожелала удачи молодому политику Шнурову и вспомнила, как он над ней насмехался

Телеведущая и политик Ксения Собчак пожелала удачи «молодому политику» Сергею Шнурову и припомнила музыканту насмешки за собственные политические амбиции. Об этом Собчак написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». 20 февраля музыкант в Петербурге стал членом Партии Роста.

«А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик... открывался просто — оказывается, Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в... депутаты от «Партии Роста»... ну что тут скажешь? Все оказалось так банально... а я в Сергее всегда ценила именно оригинальность. Удачи молодому политику!» – написала Собчак.

В 2017 году, после того, как было объявлено, что Ксения Собчак идет на президентские выборы, экс-глава «Евросети» Евгений Чичваркин пригрозил «послать» потенциального кандидата, так как поход на выборы расценил как легитимизацию Владимира Путина и помеху для Алексея Навального. За Собчак, в том числе, вступился и Шнуров, который в своей обычной манере опубликовал матерное стихотворение. В нем говорилось, что «наезд» на Ксению совершен не по делу. Телеведущая тогда никак не прокомментировала творчество музыканта. Но в Instagram репостнула.



