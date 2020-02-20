Беглого подозреваемого в убийстве матери задержали в Петербурге. Он прятался у женщины

Петербуржца Алексея Толчина задержали после побега из-под конвоя. Он ушел из кабинета СК Невского района и добежал до женщины, которая может быть его любовницей.

Как стало известно «Фонтанке», днем 20 февраля Толчина задержали в квартире на втором этаже 6-го дома на Хасанской улице. В нем проживает 41-летняя петербурженка, которая, предположительно, приютила подозреваемого после побега. Квартира Толчина находится в соседнем доме, туда он предусмотрительно не заходил.

В деревне Новосергиевка 18 февраля нашли в бочке тело женщины. На следующий день задержали ее 41-летнего сына. Днем 19 февраля Алексея Толчина привезли на допрос в СК Невского района на бульваре Красных Зорь. Из отдела петербуржец сбежал. Его охраняли сотрудники уголовного розыска.



