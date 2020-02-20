Сергей Шнуров пришел в политику. Как, зачем и за сколько – лучше не спрашивать

Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». О планах осесть в региональном или федеральном парламенте выразился туманно: может, да, а может, и нет, и вообще, ему только «значок нацепили».

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В приглашении на встречу глав региональных отделений с Оксаной Дмитриевой и Борисом Титовым журналистов интриговали – «точно не пожалеете». Тайное явилось в телеграм-канале до начала пресс-конференции. Сначала Сергея Шнурова показали идущим по Пулково в компании с Бориса Титова, и уже через 40 минут лидер партии Борис Титов торжественно вручил музыканту членский билет и «нацепил значок».

В камерном конференц-зале отеля Four Seasons на Воскресенском проспекте 20 января было битком: депутаты от «Партии Роста», которые значительно пополнили муниципальные советы Петербурга, более половины всего петербургского отделения, коллеги со всего региона. Глава петербургской фракции Оксана Дмитриева суммировала успехи последних выборов: плюс 41 новый мандат в 13 муниципальных образованиях города, два МО – под контролем. Титов обозначил планы: стать парламентской партией, сесть в вакантное кресло в Заксобрании Петербурга, а глобально – обновить программу партии и изменить порядок членства. «Лучше меньше, да лучше», – пояснил Титов идею. Очевидный подходящий под новый алгоритм кандидат сидел в первом ряду.

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В очереди из трех претендентов на зачисление Сергей Шнуров стоял последним. Члены совета проголосовали за вручение билетов экс-депутату ЗакСа и главному парковщику города Владиславу Бакулину и специалисту МО «Обухово» Игорю Могельницкому.





И только потом Титов попросил Сергея Шнурова рассказать о себе. «Только коротко», – отреагировали из зала. «Жизнь моя завернула таким странным поворотом, замаячила мне в виде «Партии Роста», – начал Шнуров первый куплет. – Мне кажется, что я вам пригожусь, совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей». В ответ его заверили, что готовы платить штрафы — видимо, за вербальное веселье, которым Шнуров и прославился. Сами депутаты, кажется, тоже развеселились. «Самое главное, я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели послать», – анонсировала Дмитриева голосование по приему нового члена. Все проголосовали «за».

На вопрос, что хорошего музыкант может сделать, Шнур принялся отвечать обстоятельно. «Я действительно сам делал себя буквально из ничего, из этого мусорного языка, который у всех валялся под ногами, я создал большой бренд под называнием Сергей Шнуров и группировка «Ленинград». «Ленинград» тоже было, как вы помните, выкинутое название, оно было никому не нужно... я подобрал этого голодного, голодную, выброшенную собаку под названием «Ленинград» на помойке». Борис Титов, казалось, напряженно ожидал, чем продолжит этот сравнительный ряд новоявленный хедлайнер партии. Но музыкант просто подвел к тому, что политически уже состоялся.

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Второй раз некая неловкость возникла, когда у Шнурова поинтересовались, сколько партии стоило пригласить его на такой бессрочный корпоратив. Тот отшутился, посоветовав создавать свои партии, приглашать и знакомиться с прейскурантом, а потом посерьезнел: «Дело в том, что ладно бы у меня не было денег, – заговорил музыкант. – Еще можно было бы задавать такой вопрос. Пришел никакой, оборванный, обглоданный, без денег, приютите, пожалуйста, дайте я вступлю в вашу партию. Но здесь обратная ситуация». Кто в этой обратной ситуации оказывается обглоданным и просящим — не пояснил.

С ответом про заход в городской парламент музыкант решил повременить, наглядно продемонстрировав — ему только-только «нацепили значок». Глава фракции «Партии Роста» в ЗакСе Оксана Дмитриева сообщила, что участие Сергея Шнурова в ближайшей петербургской кампании возможно. «Если он согласится, я всячески буду поддерживать», – добавила она.

Опасность прослыть героем одной своей очень известной песни музыкант пресек на корню. Он объяснил журналистам, что песню про выборы написал не он, и слово «все», которое напрашивается в строку «Выборы! Выборы! Кандидаты – (представители секс-меньшинств, уничижительно)», ему не нравится. «Некоторые все-таки… Не думаю, что я попаду в эту категорию».

Ксения Собчак уже припомнила музыканту насмешки над ее собственными политическими амбициями и планами пойти на президентские выборы. «А ларчик, оказывается, открывался просто – Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в ... депутаты от «Партии Роста», – написала телеведущая в своем телеграм-канале. И пожелала удачи «молодому политику».

А Алексей Навальный заподозрил музыканта в нехорошем. «Несколько недель назад было много статей о том, что Кремль готовит несколько фейковых партий на выборах, и хотят, чтобы одну возглавил Шнуров. Ну вот, договорились», – написал политик в «Твиттере». Тремя часами ранее музыкант заявил, что роль администрации президента сильно преувеличена, и для того чтобы вступить в Партию Роста, никого спрашивать не надо. Относится ли это ко всем партиям, осталось за кадром.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман в разговоре с «Фонтанкой» тоже призывает не приписывать всё происходящее в политическом пространстве единому замыслу воображаемого Кремля, так как этого замысла не существует. К тому же у «Партии Роста» карты на руках, которыми она может играть. «У нее есть три депутата в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Следовательно, она может выдвигать партийные списки и кандидатов без сбора подписей, – напоминает политолог. – Это важная привилегия. Ею же обладают «Яблоко» и «Гражданская платформа». Другим партиям нужно ещё регистрироваться, показывать свои отделения в регионах, а если они уже имеют регистрацию в Минюсте, собирать подписи для регистрации своих кандидатов. Вот если появится новая партия, которая внезапно это всё преодолеет, тогда можно будет с уверенностью сказать, что это было невозможно без прямого содействия администрации президента».

«В Госдуму можно попасть через партийный список. Но набрать 5% по стране – это сложная задача. Есть ещё одномандатные округа. Их 225. И вот там у известного человека есть преимущество в узнаваемости, – подчеркивает Шульман, говоря об электоральных перспективах. – Хотя политтехнологи скажут вам, что узнаваемость и доверие – две разные вещи. Конвертация узнаваемости в голоса – сложная процедура, потому что узнаваемость часто сопровождается высоким антирейтингом. Пример у всех в глазах – Ксения Собчак. Узнаваемость почти как у Путина, и очень высокий антирейтинг».

Ирина Корбат,

Николай Кудин,

Николай Нелюбин,

«Фонтанка.ру»