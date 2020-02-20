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Власть
20.02.2020 19:20
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Сергей Шнуров пришел в политику. Как, зачем и за сколько – лучше не спрашивать

Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». О планах осесть в региональном или федеральном парламенте выразился туманно: может, да, а может, и нет, и вообще, ему только «значок нацепили».

Сергей Шнуров пришел в политику. Как, зачем и за сколько – лучше не спрашивать

автор фото Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

В приглашении на встречу глав региональных отделений с Оксаной Дмитриевой и Борисом Титовым журналистов интриговали – «точно не пожалеете». Тайное явилось в телеграм-канале до начала пресс-конференции. Сначала Сергея Шнурова показали идущим по Пулково в компании с Бориса Титова, и уже через 40 минут лидер партии Борис Титов торжественно вручил музыканту членский билет и «нацепил значок».

В камерном конференц-зале отеля Four Seasons на Воскресенском проспекте 20 января было битком: депутаты от «Партии Роста», которые значительно пополнили муниципальные советы Петербурга, более половины всего петербургского отделения, коллеги со всего региона. Глава петербургской фракции Оксана Дмитриева суммировала успехи последних выборов: плюс 41 новый мандат в 13 муниципальных образованиях города, два МО – под контролем. Титов обозначил планы: стать парламентской партией, сесть в вакантное кресло в Заксобрании Петербурга, а глобально – обновить программу партии и изменить порядок членства. «Лучше меньше, да лучше», – пояснил Титов идею. Очевидный подходящий под новый алгоритм кандидат сидел в первом ряду.

Смотреть в новом окне автор видео Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

В очереди из трех претендентов на зачисление Сергей Шнуров стоял последним. Члены совета проголосовали за вручение билетов экс-депутату ЗакСа и главному парковщику города Владиславу Бакулину и специалисту МО «Обухово» Игорю Могельницкому.


И только потом Титов попросил Сергея Шнурова рассказать о себе. «Только коротко», – отреагировали из зала. «Жизнь моя завернула таким странным поворотом, замаячила мне в виде «Партии Роста», – начал Шнуров первый куплет. – Мне кажется, что я вам пригожусь, совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселей». В ответ его заверили, что готовы платить штрафы — видимо, за вербальное веселье, которым Шнуров и прославился. Сами депутаты, кажется, тоже развеселились. «Самое главное, я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели послать», – анонсировала Дмитриева голосование по приему нового члена. Все проголосовали «за».

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На вопрос, что хорошего музыкант может сделать, Шнур принялся отвечать обстоятельно. «Я действительно сам делал себя буквально из ничего, из этого мусорного языка, который у всех валялся под ногами, я создал большой бренд под называнием Сергей Шнуров и группировка «Ленинград». «Ленинград» тоже было, как вы помните, выкинутое название, оно было никому не нужно... я подобрал этого голодного, голодную, выброшенную собаку под названием «Ленинград» на помойке». Борис Титов, казалось, напряженно ожидал, чем продолжит этот сравнительный ряд новоявленный хедлайнер партии. Но музыкант просто подвел к тому, что политически уже состоялся.

Смотреть в новом окне автор видео Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Второй раз некая неловкость возникла, когда у Шнурова поинтересовались, сколько партии стоило пригласить его на такой бессрочный корпоратив. Тот отшутился, посоветовав создавать свои партии, приглашать и знакомиться с прейскурантом, а потом посерьезнел: «Дело в том, что ладно бы у меня не было денег, – заговорил музыкант. – Еще можно было бы задавать такой вопрос. Пришел никакой, оборванный, обглоданный, без денег, приютите, пожалуйста, дайте я вступлю в вашу партию. Но здесь обратная ситуация». Кто в этой обратной ситуации оказывается обглоданным и просящим — не пояснил.

С ответом про заход в городской парламент музыкант решил повременить, наглядно продемонстрировав — ему только-только «нацепили значок». Глава фракции «Партии Роста» в ЗакСе Оксана Дмитриева сообщила, что участие Сергея Шнурова в ближайшей петербургской кампании возможно. «Если он согласится, я всячески буду поддерживать», – добавила она.

Сергей Шнуров пришел в политику. Как, зачем и за сколько – лучше не спрашивать

Опасность прослыть героем одной своей очень известной песни музыкант пресек на корню. Он объяснил журналистам, что песню про выборы написал не он, и слово «все», которое напрашивается в строку «Выборы! Выборы! Кандидаты – (представители секс-меньшинств, уничижительно)», ему не нравится. «Некоторые все-таки… Не думаю, что я попаду в эту категорию».

Ксения Собчак уже припомнила музыканту насмешки над ее собственными политическими амбициями и планами пойти на президентские выборы. «А ларчик, оказывается, открывался просто – Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и «едких» строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в ... депутаты от «Партии Роста», – написала телеведущая в своем телеграм-канале. И пожелала удачи «молодому политику».  

А Алексей Навальный заподозрил музыканта в нехорошем. «Несколько недель назад было много статей о том, что Кремль готовит несколько фейковых партий на выборах, и хотят, чтобы одну возглавил Шнуров. Ну вот, договорились», – написал политик в «Твиттере». Тремя часами ранее музыкант заявил, что роль администрации президента сильно преувеличена, и для того чтобы вступить в Партию Роста, никого спрашивать не надо. Относится ли это ко всем партиям, осталось за кадром.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман в разговоре с «Фонтанкой» тоже призывает не приписывать всё происходящее в политическом пространстве единому замыслу воображаемого Кремля, так как этого замысла не существует. К тому же у «Партии Роста» карты на руках, которыми она может играть. «У нее есть три депутата в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Следовательно, она может выдвигать партийные списки и кандидатов без сбора подписей, – напоминает политолог. – Это важная привилегия. Ею же обладают «Яблоко» и «Гражданская платформа». Другим партиям нужно ещё регистрироваться, показывать свои отделения в регионах, а если они уже имеют регистрацию в Минюсте, собирать подписи для регистрации своих кандидатов. Вот если появится новая партия, которая внезапно это всё преодолеет, тогда можно будет с уверенностью сказать, что это было невозможно без прямого содействия администрации президента».

«В Госдуму можно попасть через партийный список. Но набрать 5% по стране – это сложная задача. Есть ещё одномандатные округа. Их 225. И вот там у известного человека есть преимущество в узнаваемости, – подчеркивает Шульман, говоря об электоральных перспективах. – Хотя политтехнологи скажут вам, что узнаваемость и доверие – две разные вещи. Конвертация узнаваемости в голоса – сложная процедура, потому что узнаваемость часто сопровождается высоким антирейтингом. Пример у всех в глазах – Ксения Собчак. Узнаваемость почти как у Путина, и очень высокий антирейтинг».

Ирина Корбат,
Николай Кудин,
Николай Нелюбин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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