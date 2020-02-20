Грузия обвинила Россию в «подрывающей национальную безопасность кибератаке»

Министерство иностранных дел Грузии выпустило специальное обращение, в котором рассказало об атаке на государственные учреждения республики в октябре прошлого года.

«Была проведена широкомасштабная кибератака на сайты, серверы и другие системы управления администрации президента Грузии, судебных органов, советов различных муниципалитетов, государственных, коммерческих и медийных организаций», – говорится 20 февраля на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломатов, речь идет об операции, за которой якобы стояло ГРУ. К этому выводу грузинская сторона пришла после расследования и обмена информацией с неназванными международными партнерами.

Кибератака привела к повреждению информационных систем республики. «Целью было подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению, нанести удар по функционированию государственных органов», – уверена грузинская сторона.





Действия России в Тбилиси расценили как «нарушение суверенитета». МИД республики призвал международное сообщество отреагировать на произошедшее.