«Мастерам парковки» на Русановской вручают переходящий приз. Эстафету приняли молдаване

Любители оставить свой автомобиль на тротуаре 20 февраля возмущали петербуржцев сразу в нескольких районах. В Невском очередного «мастера парковки» успели даже наказать, причем уже ставшим для них традиционным способом.

В жилом комплексе «Ласточкино гнездо», расположенном на Русановской улице, неизвестный водитель припарковал свою «Шкоду» с молдавскими номерами на детской площадке, сообщает Александр в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Утром 20 февраля на капоте легковушки обнаружился «приз» – бетонная полусфера.

Аналогичную картину ровно в этом же месте жители наблюдали и год назад, 27 февраля 2019-го. Тогда за «лучшую парковку» полусферой на капоте наградили Volkswagen Polo с номерами Новгородской области.





А в декабре 2017 года неизвестный хулиган порезал колеса сразу нескольким автомобилям, припаркованным рядом с домом 9 по Русановской улице. Машины стояли у края проезжей части, но, по словам местных жителей, для проезда при этом остается так мало места, что два автомобиля уже не разъедутся.

Еще сильнее потеснили пешеходов водители у дома 221 по проспекту Народного Ополчения. Там каждое утро «находятся любители встать на тротуаре и газоне», жалуются в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как видно на фото, пройти по тротуару между двух припаркованных машин и не обтереть их одеждой не для всех будет простой задачей.

Еще одну волну возмущения этим утром вызвала на себя женщина на УАЗе в Приморском районе. Со слов участников группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», она бросила свою машину на тротуаре и повела детей в садик. Проход по тротуару при этом оказался полностью перекрыт.

По данным «Фонтанки», внедорожник принадлежит 36-летней петербурженке. За нарушениями ПДД она попадалась нечасто, и последнее за ней числится еще в 2016 году.





Номера автомобилей, как водится, оставляем открытыми, чтобы ГИБДД могла найти нарушителей.