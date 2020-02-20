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Финансы
21.02.2020 11:35
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450 тысяч верните. Почему «Дом.РФ» отзывает у многодетных президентские субсидии

Бюрократический подход оставляет многодетные семьи в России без денег от Владимира Путина. Не помогают даже хитрости банков, которые готовы идти навстречу клиентам.

450 тысяч верните. Почему «Дом.РФ» отзывает у многодетных президентские субсидии

автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ

После того как «Фонтанка» написала, что каждой третьей многодетной семье отказывают в обещанных президентом Владимиром Путиным «ипотечных» 450 тысячах, статистика начала выправляться. Но в 2020 году возникла новая проблема — у некоторых «счастливчиков» выданные было деньги забрали без всяких уведомлений.

Напомним суть вопроса – в послании Федеральному собранию президент пообещал семьям, которые родили третьего и последующего ребенка, 450 тысяч рублей на компенсацию ипотеки и процентов по ней. Оператором программы стала госкорпорация «Дом.РФ», которая взялась активно отклонять заявки многодетных.

В первую очередь оставались без субсидии те, у кого в договорах с банком был прописан не просто кредит, «выданный в целях приобретения жилья», а например, на «приобретение жилого помещения с неотделимыми улучшениями» (это если квартира продается с отделкой) или на «приобретение жилого помещения и ремонт». Придирка к формулировке привела к тому, что в ноябре прошлого года из шести тысяч заявлений были отклонены две тысячи.

После публикации о проблеме формальный подход, казалось, ушел в прошлое — заявления начали пересматривать. И, по данным на 17 февраля, с момента запуска программы из 46 тысяч заявлений положительное решение было вынесено по 33 тысячам. То есть теперь субсидию дают более, чем 70% заявившихся. Однако в феврале в многочисленных чатах участников программы начали появляться сообщения: «Дом.РФ» начал забирать деньги обратно.


«Изначально у нас был кредит в Сбербанке, в договоре была указана цель – «на приобретение жилья и иные неотделимые улучшения». В 2018 году было рефинансирование в ВТБ под меньший процент. В августе 2019 у нас родился третий ребенок, в октябре 2019-го мы подали заявку на субсидию и очень быстро получили отказ. Поискав по форумам, выяснили, что всему виной эти самые неотделимые улучшения. Ну и мы как бы успокоились, решили ждать изменений закона. И вот «Дом.РФ» запустил сервис по проверке статуса заявок. Больше из спортивного интереса, узнали номер своей заявки и оказалось, что она снова в работе. А 19 декабря 2019 года нам были перечислены 450 тысяч и пересчитан график платежей», – рассказала «Фонтанке» Елена Кулешова.

По её словам, в январе 2020 года семья уже выплачивала кредит по новому графику: если до субсидии платеж по 11-летней ипотеке (сейчас осталось девять лет) составлял 26 тысяч в месяц, то с помощью субсидии снизился до 20. Но счастье было недолгим.

«25 января 2020 года у нас отменили погашение ипотеки на 450 тысяч и доначислили проценты за январский платеж. Никто нас об этом не предупредил, увидели сами в личном кабинете. В личном же кабинете написано, что деньги отобрали на основании письма «Дом.РФ» от 23.01.2019. Письмо это выдать нам в банке не смогли, говорят, все письма оседают в головном офисе в Москве», – рассказала Елена.

В Сбербанке, который лидирует по объему выдачи ипотеки в стране, «Фонтанке» заявили, что у них пока не было таких инцидентов с отбором денег у многодетных. А в ВТБ подтвердили проблему, но заявили, что такие ситуации есть, но они единичны. И что окончательное решение о выдаче денег все равно зависит только от «Дом.РФ».

Сам оператор программы пояснил «Фонтанке», что у них ничего не изменилось: как и прежде, одно из основных требований к договору – цель предоставления кредита. Допустимая – только приобретение недвижимости (включая участок под ИЖС) по договору купли-продажи или по договору участия в долевом строительстве (уступке по договору участия в долевом строительстве), или рефинансирование таких кредитов.

И даже рефинансирование кредита с неправильной формулировкой в договоре в другом банке не поможет — проводятся контрольные проверки «с целью проверки целевого использования средств государственной поддержки».

Как пояснили в «Дом.РФ», по случаю Кулешовой для подтверждения оформления ипотечного кредита её банком-кредитором (ВТБ) был предоставлен новый договор, который был заключен для рефинансирования. И в нем было целевое назначение рефинансируемого кредита – «приобретение жилья». Но оператор не поленился и посмотрел, что первичная цель рефинансированного кредита, оформленного в предыдущем банке, не позволяет претендовать на господдержку из-за несоответствия цели условиям программы, тех самых «неотделимых улучшений».


Поэтому, как пояснили «Фонтанке» в «Дом.РФ», по итогам проверки выплаченные 450 тысяч были отозваны. А всего в ходе проверки выявлено «несколько подобных случаев». Но точную статистику называть не стали.

Проверки станут неприятным сюрпризом для тех, кто видел решение проблемы с кривым кредитным договором в рефинансировании. Но для программы подойдут кредитные договоры, заключенные до 2023 года, а значит, есть шанс пробовать с новым жильем. Так, например, решила поступить Елена Кулешова.

По её словам, сумма субсидии в 450 тысяч рублей – большая, конечно. Но когда они с мужем брали ипотеку и рожали детей, то на нее не рассчитывали. Поэтому пока проживут и без неё.

«Бороться за нее не будем, в плане судов... Но воспользоваться попробуем еще раз через год: если переедем в дом, то продадим эту квартиру и купим маленькую – на будущее кому-нибудь из детей», – резюмировала женщина.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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