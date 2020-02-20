«Коротыш» выгнал на улицу из детского бассейна в Невском районе 200 пловцов

Пока пожарные проверяли электрощитки в здании бассейна на улице Джона Рида в Петербурге, с улицы за ними наблюдали 200 пар удивленных глаз. Дети и здание целы.

О вероятном пожаре в соцсетях сообщили очевидцы днем 20 февраля, объяснив этим скопление детей на улице возле «Невской волны». В самом бассейне отметили, что подозрение на возгорание действительно было, но справились со всем быстро, и дети в настоящее время спокойно плавают.

В МЧС добавили, что поводом для визита на улицу Джона Рида стало короткое замыкание, открытого огня не было. Администрация комплекса справилась с эвакуацией самостоятельно, за прибытием спасателей наблюдали двести человек.



