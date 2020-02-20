Переход на личности. Михаил Зингаревич получил иск о банкротстве

«Фонтанка» изучила историю вопроса и вынуждена констатировать, что запланированный компанией «Плаза лотос груп» в начале десятилетия масштабный «Синопский квартал» остался лишь на бумаге, как и ряд других заметных проектов, с которыми связана семья Зингаревичей. Но именно с «Синопским кварталом» возникло большинство вопросов, которые в конечном итоге привели предпринимателя к нынешним неприятностям.

Михаил Зингаревич / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Банкротство физлица означает назначение финансового управляющего должника. Он, кроме всего прочего, имеет право и даже обязан искать его активы, в том числе, «спрятанные» по иностранным юрисдикциям, а также оспаривать выплаты, сделанные другим кредиторам за последнее время. Насколько обосновано требование Дом.рф, суд будет решать 3 марта. Тогда же будет рассмотрен вопрос о назначении управляющего. Еще до первого заседания банкиры просили арестовать имущество Михаила Зингаревича. Однако 18 февраля суд отказал в этом, не увидев доказательств того, что без этого ареста права кредитора могут быть как-то нарушены.

Никакой техники

Михаил Зингаревич и его сын Денис, судя по выпискам из СПАРК, после завершения многолетнего конфликта вокруг «Илим Палпа» сосредоточились на девелопменте городских территорий Петербурга. Кроме того, за Денисом Зингаревичем значится несколько компаний на Дальнем Востоке, занимающихся торговлей топливом и продовольствием, однако, размах его начинаний, конечно, далек от того, что показывал миру его кузен.

В официальном сообщении, которое распространила пресс-служба «Плаза лотос груп» сразу после появления банкротного иска, говорится, что речь идет о долге всего в 20 млн рублей. Но банкиры в частных беседах возражают: суммы гораздо больше. После уточняющего вопроса «Фонтанки» представители Зингаревича подтвердили: общая сумма долга перед «Домом.рф» изначально составляла 1,5 млрд рублей. Он был частично погашен, а на остаток — 166 млн рублей, – было заключено мировое соглашение о порядке выплат. Сейчас тело долга — около 20 млн рублей.

Погашение шло в соответствии с мировым соглашением от 2018 года. На декабрь 2019 года был намечен последний платеж, о чем банк был уведомлен. Но вместо того, чтобы забрать деньги, «Дом.рф» выставил дополнительный счет на 21,5 млн рублей — набежавшие пени.





«Наша компания посчитала их несправедливыми. Для того, чтобы банк не вычел эти пени из последнего платежа в декабре 2019 года, мы притормозили его выплату. Просрочка возникла потому, что мы вели переговоры по пеням», – объясняют в «Плаза лотос груп».

Правда, по тому самому соглашению, последний платеж надо было провести ровно год назад — в декабре 2018 года. Как пояснили в компании, задержка вызвана тем, что погашать долг планировалось за счет продажи заложенной недвижимости, а на это потребовалось больше времени, чем планировалось. По расчетам «Плазы» выходит, что пеня рассчитана кредитором по ставке 42% годовых. Хотя в мировом соглашении речь идет о фиксированной процентной ставке 15% на остаток задолженности.

В пресс-службе «Плаза лотос груп» банкротный иск называют «техническим», но в «Дом.рф» настроены серьезно и комментируют расчёты стороны должника следующим образом: «Размер неустойки соответствует среднерыночному размеру, устанавливаемому при реструктуризации проблемных ссуд».

«Перед банком имеется просроченная задолженность, от погашения которой должники отказались. Никаких «технических» исков действующее законодательство не предусматривает, поэтому если долг не будет погашен в ближайшее время, банк в суде будет требовать введения процедур банкротства и назначения арбитражных управляющих», – настаивают в «Дом.рф».

Кроме того, «Дом.рф» обижается, что, оспаривая исполнение своих обязательств перед ним, Михаил Зингаревич исправно платит другим кредиторам. «Банк намерен впоследствии предпринять действия, направленные на оспаривание сделок должников с другими кредиторами», – сообщил банк «Фонтанке».

Каждому по серьгам

Признаки таких сделок «Дом.рф» мог наблюдать в картотеке арбитражного суда. В ноябре 2019 года одна из структур «Плазы лотос груп», ООО «Синопская набережная», согласовала с банком «Абсолют» график выплат примерно 730 млн рублей по старому долгу. Кроме того, стороны договорились списать 300 млн рублей долга в обмен на передачу кредитору 99% долей в ООО «УК Аурум менеджмент».

Эта фирма в 2018 году получила от города в льготную аренду (за 2,7 млн рублей в год) около 5 тыс. м2 земли, в границах того самого «Синопского квартала». На ней планировалось построить десятиэтажный доходный дом с подземной парковкой. Разрешение на его строительство было выдано до 1 июня 2021 года. В нынешней ситуации очевидно, что его придется продлевать, но на какой срок — в компании не загадывают.

Компания расстается и с другими своими активами в «Синопском квартале». К примеру, ООО «Лотос» еще с нулевых годов в партнерстве с городскими чиновниками расселяли квартиры в домах на набережной и улице Бакунина. Именно там (Бакунина, 29) расположены заложенные по кредиту в «Дом.рф» квартиры и комнаты в коммуналках. Их кадастровая стоимость, уточняют в «Плаза лотос груп» – 48,6 млн рублей, а банк при получении их в залог оценил вдвое меньше. Как бы то ни было, для погашения долга часть из них были проданы: как минимум две комнаты и одна небольшая квартира в течение 2019 года, судя по выписке из ЕГРЮЛ, сменили собственников и теперь принадлежат физлицам.

В 2014 году «Плаза лотос групп» продала только что построенный бизнес-центр «Синоп» в этом квартале, а элитный ЖК «Дипломат» рядом строила «Петербургская строительная компания». «В данный момент старт новых проектов в локации не планируется», – констатируют в «Плаза лотос групп».

Основным препятствием на пути проекта «Синопский квартал», по версии компании, стало ужесточение градостроительного законодательства: оно сделало реконструкцию экономически нецелесообразной из-за невозможности приспособления исторических зданий к современным требованиям рынка.

Лошадь не моя

Интересный факт: формально ни в одном из предприятий (всего их пять), к которым «Дом.рф» предъявляет финансовые претензии, Михаил Зингаревич не значится ни владельцем, ни менеджером. На трех этих ООО («Л-индустрия», «Реал Эстейт» и «Евроторг») и двух АО: «Большая ижора» и «Синопская набережная» – кредиты в банках и недвижимость в собственности. Но если даже очень внимательно изучать выписки из СПАРК, не удается отделаться от вопроса: почему там вообще возникает фамилия Зингаревич.

Примерно до 2014-2016 года ряд компаний, владеющих недвижимостью, на месте которой планировались проекты «Плаза лотос групп», действительно напрямую принадлежали Михаилу Зингаревичу, как например, ООО «Лотос» (конечный собственник участков в «Синопском квартале» и бывший конечный арендатор 44 гектар в Ломоносовском районе), или Денису Зингаревичу, как в том же «Аурум менеджмент», который теперь отходит Абсолют банку, или ООО «Аэдис», которое строило первый жилой дом из запланированных в «Синопском квартале». Но «Аэдис» давно принадлежит «Петербургской строительной компании». А «Лотос» и фирмы, фигурирующие в исках «Дом.рф», к примеру, «Л-индустрия» (владеет расселенными квартирами на ул. Бакунина, заложенными по кредитам), теперь записаны на топ-менеджеров «Плаза лотос груп» (Илья Полетаев, Ольга Смирнова и др.).

Как объясняют «Фонтанке» в «Плаза лотос групп», контроль Михаила Зингаревича над этими компаниями обеспечен личным поручительством по их обязательствам. И именно таким образом обеспечены его права на проекты и активы этих компаний. Но и эта же причина позволяет сейчас их кредиторам привлекать Зингаревича к ответу.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»