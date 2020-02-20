Лже-«Барберри» и «Абибас» уничтожат в Петербурге. Контрафактные китайские товары оценили в миллионы рублей

Балтийская таможня 20 февраля рассказала о раскрытии двух крупных партий поддельных изделий, которые привезли из Китая в Петербург.

В январе через Балтийский таможенный пост пытались оформить груз с товарами для детей: сумками, рюкзаками, очками, игрушками и обувью. На детских кроссовках специалисты нашли полоски с очень похожей на принадлежащую компании Adidas AB символикой, и 2400 единиц товаров в итоге не прошли проверку. Сумму ущерба правообладателю эксперты оценили в 10,9 млн рублей.

Другую партию выловили в Морском порту. В Петербург прибыл 31 рулон ткани с фирменным клетчатым принтом Burberry – в общей сложности 5167 квадратных метров полотна. Такого количества ткани хватило бы, чтобы покрыть три четверти Дворцового моста.

За весь 2019 год Балтийская таможня изъяла контрафакта на 117 млн рублей. Чаще всего это были футляры для очков, флаконы для духов, часы. Конфискованные товары подлежат уничтожению, отметили в ведомстве.



