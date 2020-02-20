Бывшего генсека ФИФА и президента ПСЖ обвинили во взяточничестве

Бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке и президенту французского футбольного клуба ПСЖ Нассеру аль-Хелаифи предъявили обвинения о коррупции при продаже прав на трансляцию событий чемпионата мира. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба управления генерального прокурора Швейцарии.

Вальке подозревается во взяточничестве, подделке документов и злоупотреблении полномочиями. Швейцарская полиция считает, что ко всем этим преступлениям его подтолкнул Аль-Хелаифи.

По версии следствия, Вальке получил 1,25 млн евро за передачу права на трансляцию определенным телерадиовещательным организациям в Италии и Греции. Деньги были перечислены на счета его компании Sportunited.

Отмечается, что в деле имеется еще один подозреваемый — некий «бизнесмен, работающий в сфере прав в спорте». Но его имя не раскрывается.





Это далеко не первый коррупционный скандал в ФИФА. В 2015 году ФБР обвинило ряд высокопоставленных чиновников организации в вымогательстве и мошенничестве. По версии следствия, объем коррупции в высшем руководстве ФИФА с начала 1990-х годов составил $150 млн. По запросу американцев тогда же в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Переизбранный президентом, через несколько дней Йозеф Блаттер вынужден был заявить о своем уходе с поста.

Вскоре Блаттер был отстранен комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. В мае 2016 года Спортивный арбитражный суд сократил срок до четырех лет.