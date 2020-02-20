«Недосмотрели, демонтируем». Проржавевший тренажер на детской площадке в Парголово оставил вмятину на голове ребенка

Упражнения на тренажере в поселке Парголово Выборгского района Петербурга закончились для 11-летнего ребенка поездкой в больницу. Опасное спортивное оборудование там стоит с 2013 года.

Фотографии зашитого лба ребенка в редакцию прислала читательница Мария 20 февраля. Она рассказала, что накануне ездила в Парголово с мужем и ребенком по делам, у них нашлось время зайти на площадку между домами 87 и 91 по улице Первого Мая. 11-летний мальчик сел на один из тренажеров, попытался поднять часть конструкции, но вместо физической нагрузки получил удар по голове. Родителям пришлось вызывать скорую помощь, прогулка для мальчика закончилась госпитализацией, вмятиной и швом на лбу. Обошлось без сотрясения.

За состоянием оборудования, как удалось выяснить «Фонтанке», следит Центр спорта Выборгского района. Там подтвердили, что площадка действительно находится на балансе центра, передали ее им чуть больше года назад. Раньше ответственность за нее несли сотрудники спортивной школы «Выборжанин».





В Центре утверждают, что стараются объезжать площадки минимум раз в неделю, но человек, который обычно смотрит за оборудованием в Парголово, сейчас на больничном, а заменить его просто некому. «Простите, упустили, демонтируем», – пообещал сотрудник Центра. Тренажер, отметил он, ремонтировать бесполезно, сломанная часть, вероятнее всего, сгнила. Уберут его с площадки на следующей неделе.

Тренажеры, если верить публикации на официальном сайте правительства Петербурга, появились там в 2013 году. В адресных программах по благоустройству района на ближайшее будущее этого адреса «Фонтанке» найти не удалось.