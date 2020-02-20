У Марсова поля подмыло набережную реки Мойки. «Мостотрест» собирается все чинить в следующем году

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» 20 февраля обратил внимание на то, что часть берега Мойки между Марсовым полем и Летним садом съехала в воду. На фото видно, что обвалился откос у 2-го Садового моста.

В «Мостотресте» подтвердили, что откос подмыло, однако подчеркнули, что сама гранитная стенка набережной находится на своем основании и не двигается.

«Из-за подъема воды гранит ушел под воду и размытие грунта выглядит вот так. Никаких разрушений не будет, – сообщили в пресс-службе. – На следующий год у нас запланированы ремонтные работы по всему участку набережной».





Напомним, подъем воды в Петербурге наблюдался в последние дни в связи с сильным ветром и дождями, в понедельник закрывали дамбу.



