После майских праздников ОЖД меняет расписание «Сапсанов» и «Невского экспресса». Но лишь на две недели
Расписание поездов изменится с 13 по 29 мая из-за ремонта. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Основные изменения в расписании коснутся самых популярных составов «Сапсан» и «Невский экспресс». Ряд рейсов будет отменен, ряд изменит время отправления и прибытия.
Отменяются следующие поезда:
- № 761 Санкт-Петербург – Москва 16, 17, 23, 24 мая;
- № 762 Москва – Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая;
- № 763 Санкт-Петербург – Москва 16, 17, 23, 24 мая;
- № 764 Москва – Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая;
- № 765 Санкт-Петербург – Москва с 13 по 24 мая;
- № 766 Москва – Санкт-Петербург с 13 по 24 мая;
Как уточняют в компании, изменение расписания производится из-за модернизации инфраструктуры на перегоне Решетниково – Клин и на станции Поварово-1 в Московской области.
Смещение отправления составов до столицы и обратно можно посмотреть на сайте компании.