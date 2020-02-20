После майских праздников ОЖД меняет расписание «Сапсанов» и «Невского экспресса». Но лишь на две недели

Расписание поездов изменится с 13 по 29 мая из-за ремонта. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Основные изменения в расписании коснутся самых популярных составов «Сапсан» и «Невский экспресс». Ряд рейсов будет отменен, ряд изменит время отправления и прибытия.

Отменяются следующие поезда:

№ 761 Санкт-Петербург – Москва 16, 17, 23, 24 мая;

№ 762 Москва – Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая;

№ 763 Санкт-Петербург – Москва 16, 17, 23, 24 мая;

№ 764 Москва – Санкт-Петербург 16, 17, 23, 24 мая;

№ 765 Санкт-Петербург – Москва с 13 по 24 мая;

№ 766 Москва – Санкт-Петербург с 13 по 24 мая;

Как уточняют в компании, изменение расписания производится из-за модернизации инфраструктуры на перегоне Решетниково – Клин и на станции Поварово-1 в Московской области.





Смещение отправления составов до столицы и обратно можно посмотреть на сайте компании.



