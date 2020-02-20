МИД Китая отрицает обвинения в утечке коронавируса из лаборатории

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что международное сообщество должно бороться с конспирологическими теориями вокруг коронавируса. Об этом 20 февраля пишет РИА Новости.

«Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что COVID-2019 был создан лабораторно или стал результатом создания биологического оружия. Мы боремся не только с вирусом, но и с конспирологическими теориями. Многие ведущие эксперты также убеждены в том, что обвинения в "утечке вируса" или "создании биологического оружия" не имеют под собой научных оснований», – цитирует агентство слова Шуана.

Напомним, ранее китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо заявили, что источником распространения коронавируса может быть научная лаборатория в провинции Ухань.



