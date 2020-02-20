За наклейку «Обама ЧМО» в Минэнерго наказали троих, но не рассказали как

Минэнерго отчиталось о наказании троих сотрудников, ответственных за закупку наклеек «Обама ЧМО». При этом в ведомстве предпочли утаить, кого именно они к дисциплинарной ответственности привлекли и каким санкциям эти люди подверглись.

«К дисциплинарной ответственности были привлечены двое сотрудников Северо-Кавказского филиала [министерства] и один сотрудник ФГУП, ответственные за допущенные ошибки», — сообщили 20 февраля в Минэнерго на запрос издания «Открытые медиа».

Ведомство решило обойтись без увольнения, но более подробно про наказание представитель не рассказала.

В начале февраля наклейка с надписью «Обама ЧМО» стала одним из пунктов закупки «Ведомственной охраны» Северо-Кавказского филиала Минэнерго России. Она была в единственном экземпляре, тем не менее вызвала внимание СМИ.

Напомним, что оскорбительная надпись «Обама ЧМО» набрала популярность в 2014–2015 годах, в лексиконе российских граждан она возникла в ответ на санкции со стороны Соединённых Штатов.



