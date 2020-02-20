ГК «Ленстройтрест» предлагает квартиры с отделкой в подарок

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

До конца февраля в третьей очереди голландского квартала «Янила» покупатели могут приобрести недвижимость с чистовой отделкой от застройщика по цене жилья без отделки. Условия акции распространяются на ограниченный пул квартир.

Сегодня в продаже в третьей очереди квартала «Янила» находятся 1-комнатные, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры площадью от 33 до 79 кв. м. На выбор покупателей представлены различные варианты планировочных решений. Минимальная стоимость жилья – от 2 млн руб.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

В квартире с отделкой от ГК «Ленстройтрест» будут выполнены следующие работы: остеклены балконы; установлены стеклопакеты, откосы оштукатурены; установлены подоконники и плинтусы; выполнена шпатлевка потолка; проведена разводка сантехнических труб в санузле, разводка труб теплоснабжения, разводка электроснабжения по квартире; установлены радиаторы отопления (трубы окрашены), счетчики электроснабжения, счетчики холодной и горячей воды; произведена стяжка пола и гидроизоляция в санузлах; стены оклеены обоями; в комнатах настелен ламинат; в коридоре, кухне и санузлах уложена напольная плитка; установлена сантехника и межкомнатные двери; стены в санузлах облицованы кафельной плиткой; установлена входная металлическая дверь.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Покупка недвижимости в третьей очереди голландского квартала «Янила» возможна с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков, на условиях 100% оплаты или в рассрочку от застройщика.

Сроки предложения с 21.02.2020 года по 29.02.2020 года. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/