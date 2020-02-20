В Невском районе открылся новый спортивный комплекс «Алмаз-Антей»

Открытие нового многофункционального спортивного комплекса состоялось в Петербурге, на проспекте Обуховской Обороны, в четверг, 20 февраля. Спортивный объект площадью почти 13 тысяч квадратных метров получил название «Алмаз – Антей».

Фото: АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Дворец спорта включает в себя три бассейна (детский, 25-метровый и 50-метровый бассейны), зал для настольного тенниса, два спортивных зала для командных видов спорта, танцевальный и фитнес-зал, солярий, кафе и многое другое.

В первый же день прошла тренировка одной из самых юных команд воспитанников детско-юношеского футбольного клуба «Алмаз – Антей» – детей 2009 года рождения. Ассистентом тренера выступил Артем Морозов, занимающийся в клубе со дня основания.

В открытии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан, представители правительства Санкт-Петербурга, администрации полномочного представителя президента России в СЗФО, а также руководство АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».



