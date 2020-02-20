Фасады Круглой бани на Карбышева отреставрируют

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выдал разрешение на реставрацию фасадов необычной бани, которая была построена в 1927—1930 годах по проекту архитектора Александра Никольского.

«В соответствии с согласованной проектной документацией предусмотрены: реставрация кирпичной кладки и штукатурного слоя фасадов, оконных и дверных откосов, известкового цоколя с восстановлением камня в местах утрат, восстановление утраченных водосточных труб на дворовом фасаде и водосточных желобов с целью устройства водоотвода с кровли», – сообщили 20 февраля в КГИОП.

Облицовка дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения на улице Карбышева, 29, будет восстановлена. Реставрационные работы будут проводиться по заказу ООО «Балтийский Дом».

Напомним, что в 1927 году Александр Никольский решил реализовать экспериментальный проект бани-бассейна. Бани работали в блокаду Ленинграда. Осенью 1941-го заведение закрылось из-за отсутствия воды и электричества, однако уже весной 1942-го работа возобновилась.



