ГУП «ТЭК» запустил «времянку» на месте рванувшего в ноябре паропровода на Парнасе. Саму трубу отремонтируют за 2 года

ГУП «ТЭК СПб» на 95% соорудил временный паропровод вдоль 6-го Верхнего переулка, где в ноябре произошла авария. Накануне теплоносителем заполнили первый участок.

Как сообщает предприятие 20 февраля, первый участок временной инфраструктуры обеспечит паром молочный завод «Петмол»; до сих пор его снабжали по резервной схеме. До 29 февраля смонтируют оставшийся участок временной сети: он обеспечит соединение между котельными «Парнас» и «Парнас-4» для работы в штатном режиме.

После этого ТЭК приступит к монтажу основных сетей. В процессе предполагается обновить 2,7 км, в том числе магистральный паропровод диаметром 400 мм. Новые трубы получат высокотемпературную теплогидроизоляцию. Начальная цена контракта на реконструкцию паропровода – 230 млн рублей. Эта сумма будет выделена в рамках инвестпрограммы ТЭКа на 2019–2023 годы. Работы должны завершиться к декабрю 2021 года.

Напомним, 11 ноября произошел прорыв паропровода в 6-м Верхнем переулке. Куски асфальта повредили облицовку завода «Балтика», четверым людям понадобилась медицинская помощь.



