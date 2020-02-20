ГИБДД возбудила расследование по поводу «Хаммера» под крышей Казанского собора

Топ-парковку в колоннаде Казанского собора заметили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды управления 20 февраля, отдел ГИБДД по Центральному району возбудил административное расследование по статье 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Водителю грозит штраф.

Напомним, накануне читатель «Фонтанки» Антон поделился ярким снимком. Красный Hummer H2 нашёл себе «гараж» под крышей Казанского собора.





Госномер автомобиля мы оставили открытым, чтобы можно было найти нарушителя.



