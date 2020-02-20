В Дании арестовали пятерых российских моряков следовавшего в Петербург судна. Их подозревают в контрабанде наркотиков

Полиция Копенгагена сообщила, что по делу о перевозке крупной партии запрещенных веществ были арестованы 5 моряков из России и их возможный подельник с паспортом РФ в Дании.

«Все 24 моряка с грузового судна теперь находятся в тюрьме», – сообщает 20 февраля издание Jyllands Posten со ссылкой на заявление полиции Дании.

Среди находящихся под стражей моряков – 5 граждан России. Еще одного россиянина задержали в Сподсбьерге, куда злоумышленники, по версии следствия, хотели переправить груз.

Напомним, что 15 февраля стало известно о задержании у южных берегов Дании Duncan Island под флагом Багамских Островов. До этого судно, следовавшее в Петербург, побывало в Эквадоре и Мексике, где его загрузили бананами и брокколи. На борту нашли почти 100 кг наркотиков. По делу ранее было задержано 27 человек, большинство из которых – члены интернационального экипажа. Из них лишь пять – это россияне. Также команда состояла из латышей, индийцев, поляков, украинцев и нескольких эквадорцев.



