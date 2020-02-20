«Я не буду отвечать». Пресс-секретарь Путина не смог объяснить, как прожить на 12 тысяч рублей

Журналисты продолжили добиваться от Кремля ответа на вопрос, который петербурженка задала Путину на открытии памятника Анатолию Собчаку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 февраля не смог объяснить, как россиянам жить на минимальную заработную плату.

Как сообщают корреспонденты кремлевского пула, Песков усомнился в том, что где-то в России существует зарплата в 10 тысяч 800 рублей. Он предположил, что это какая-то часть ставки и что данные стоит уточнять.

«Обобщающих выводов я бы не сделал», – заявил пресс-секретарь Путина. «Дмитрий Сергеевич, ну вот по России МРОТ 12 130 рублей. Предположим, все поднимутся до этого уровня. А как тогда жить на 12 130 рублей в месяц?» – задал ещё один вопрос журналист.

Песков заметно стушевался и принял решение на него не отвечать.





«Я не могу вам ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции, и я не буду на него отвечать», – сказал он.

Песков рассказал подробности вчерашнего разговора Путина и петербурженки про жизнь на зарплату в 10 тысяч рублей, но отвечать, как прожить на эти деньги, не стал: это риторический вопрос pic.twitter.com/IDURNsRzkW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 20, 2020

Накануне к президенту обратилась женщина с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Она отметила, что у Путина зарплата гораздо больше, прозвучала сумма в 800 тысяч рублей. Глава государства согласился с такой цифрой и отметил, что есть зарплаты и больше. «У президента не самая большая зарплата», – утешил петербурженку Путин.