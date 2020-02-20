Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 63.74р
68.77р
15:23 20.02.2020
Расширенный поиск

Общество
20.02.2020 14:59
Печать

Егория из юрского периода: посмотрите, как могла выглядеть открытая палеонтологами СПбГУ саламандра

Не известный ранее род и вид саламандр, которые обитали на Земле около 166 – 168 миллионов лет назад, описала группа российских и немецких палеонтологов, в которую входят ученые СПбГУ. Амфибию назвали Egoria malashichevi. Об этом сообщается 20 февраля на сайте СПбГУ.

Егория родом из Березовского карьера, что в Красноярском крае. Здесь находят кости древних рыб, рептилий, млекопитающих, травоядных и хищных динозавров. Во время экспедиций середины 2010-х годов были обнаружены четыре позвонка: три туловищных и атлас (первый и, в случае саламандр, единственный шейный позвонок, дающий много информации). По ним учёные и описали новый род и вид. Оказалось, что неизвестная амфибия относится к стволовым саламандрам – самым древним представителем этой группы. Она, судя по размеру позвонков, была средней длины, около 20 сантиметров. Отсканировав находки на современных томографах СПбГУ, палеонтологи создали 3D-реконструкции костей и описали их внутреннюю структуру.

Егория из юрского периода: посмотрите, как могла выглядеть открытая палеонтологами СПбГУ саламандра

В Березовском разрезе уже находили остатки древних саламандр, например 50–60-сантиметровое животное назвали урюпией в честь ближайшей реки. Саламандры появились на земле в середине юрского периода, причем как представители современных групп, так и самые примитивные. Теперь коллекцию костей «березовских» саламандр предстоит сравнить с саламандрами из Великобритании – «киртлингтонскими» (известными из карьера Kirtlington в Оксфордшире), поскольку сибирские и британские фауны середины юрского периода были очень похожи. Возможно, все они – представители одних и тех же родов.


Открытая учёными амфибия получила имя в честь талантливого учёного, доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Егора Малашичева, который ушел из жизни в конце 2018 года.


 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено Fashion House Аутлет Таллинское
20.02.2020 14:40

Максивыходные в Fashion House Аутлет Таллинское: с 21 по 24 февраля брендовые вещи со скидкой до 70%

С 21 по 24 февраля петербуржцы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары мировых брендов со скидкой до 70%.
Setl Group
20.02.2020 14:19

Семь из десяти элитных квартир приобретаются в рассрочку

По данным «Петербургской Недвижимости» за 2019 год, 70% покупателей квартир в домах бизнес- и премиум-класса от Setl Group приобрели жилье в рассрочку.
Компания Л1
20.02.2020 12:16

Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы

Прошлый, 2019 год, открыл новую страницу в истории российского строительства. По сути, долевое строительство прекратило свое существование, и отрасль перешла под контроль банков. С введением схемы проектного финансирования девелоперский рынок начал серьезно меняться.
«Главстрой Санкт-Петербург»
20.02.2020 12:15

Готовность пятой очереди ЖК «Юнтолово» достигла 75%

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к завершающей стадии строительства пятой очереди ЖК «Юнтолово» в Приморском районе.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.02.2020 12:07

Банк «Санкт-Петербург» способствует развитию каршеринга в России

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал сделку по передаче компанией X-Leasing 1000 автомобилей Nissan Qashqai в лизинг каршеринговому сервису YouDrivе.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.02.2020 11:20

В ЖК «Новый Лесснер» приступили к монтажу окон

В жилых корпусах «Нового Лесснера» компании «Отделстрой» полностью завершены монолитные конструкции и кладка наружных стен. Все дома возведены под крышу, в них завершаются кровельные работы.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
20.02.2020 10:42

МКБ прогнозирует рост факторингового портфеля в России до 1 трлн рублей к концу 2020 года

Московский кредитный банк (МКБ) прогнозирует рост факторингового портфеля в России до 1 трлн рублей до конца 2020 года.
ЗАО "Инвестторг"
20.02.2020 10:16

В ЖК «Геометрия» последние квартиры-студии от 2,2 млн рублей

Компания «Инвестторг» предлагает последние квартиры-студии в жилом комплексе «Геометрия» в Кудрово от 2,2 млн. рублей.
Glorax Development
19.02.2020 16:04

Последние квартиры в VI квартале Golden City

В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, в продаже осталось всего 14 квартир.
ГК «КВС»
19.02.2020 12:30

Выведен в продажу новый пул паркингов в ЖК «Линкор» в Балтийской Жемчужине

Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул машиномест в подземном паркинге сданного жилого комплекса «Линкор» в квартале Балтийская Жемчужина. До конца февраля приобрести их можно по специальной цене 250 000 рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
19.02.2020 11:03

Рассрочка «30-40-30» на однокомнатные квартиры в «Новом Лесснере»

Программа рассрочки, ранее действующая только на приобретение двух- и трехкомнатных квартир в ЖК «Новый Лесснер» компании «Отделстрой», теперь доступна и для покупателей однокомнатных квартир в секциях 9-14. Программа предполагает всего 3 платежа в течение 2-х лет.
ЗАО "Инвестторг"
19.02.2020 10:33

СК «Инвестторг»: машино-место в Кудрово от 350 000 рублей

С 19 февраля 2020 года и 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Геометрия" и ЖК "Европейский парк" можно на специальных условиях.