Егория из юрского периода: посмотрите, как могла выглядеть открытая палеонтологами СПбГУ саламандра

Не известный ранее род и вид саламандр, которые обитали на Земле около 166 – 168 миллионов лет назад, описала группа российских и немецких палеонтологов, в которую входят ученые СПбГУ. Амфибию назвали Egoria malashichevi. Об этом сообщается 20 февраля на сайте СПбГУ.

Егория родом из Березовского карьера, что в Красноярском крае. Здесь находят кости древних рыб, рептилий, млекопитающих, травоядных и хищных динозавров. Во время экспедиций середины 2010-х годов были обнаружены четыре позвонка: три туловищных и атлас (первый и, в случае саламандр, единственный шейный позвонок, дающий много информации). По ним учёные и описали новый род и вид. Оказалось, что неизвестная амфибия относится к стволовым саламандрам – самым древним представителем этой группы. Она, судя по размеру позвонков, была средней длины, около 20 сантиметров. Отсканировав находки на современных томографах СПбГУ, палеонтологи создали 3D-реконструкции костей и описали их внутреннюю структуру.

В Березовском разрезе уже находили остатки древних саламандр, например 50–60-сантиметровое животное назвали урюпией в честь ближайшей реки. Саламандры появились на земле в середине юрского периода, причем как представители современных групп, так и самые примитивные. Теперь коллекцию костей «березовских» саламандр предстоит сравнить с саламандрами из Великобритании – «киртлингтонскими» (известными из карьера Kirtlington в Оксфордшире), поскольку сибирские и британские фауны середины юрского периода были очень похожи. Возможно, все они – представители одних и тех же родов.





Открытая учёными амфибия получила имя в честь талантливого учёного, доцента кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Егора Малашичева, который ушел из жизни в конце 2018 года.



