Встреча с Iveco на Ново-Никитинской закончилась для водителя Volvo тяжелыми травмами

Два грузовика не поделили небольшую улицу в Приморском районе Петербурга днем 20 февраля. В результате серьезно пострадал один из водителей.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:20 у дома 17 по Ново-Никитинской улице. По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo, двигаясь от Автобусной улицы в сторону Шуваловского проспекта, столкнулся с разворачивавшимся Iveco под управлением 59-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Вольво» получил тяжелые травмы, вызволять его пришлось спасателям. Мужчину госпитализировали.



