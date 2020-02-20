«Не думаю, что попаду в эту категорию». Сергей Шнуров не считает, что спел песню «Выборы, выборы...» про самого себя

Музыкант Сергей Шнуров, принятый в Партию Роста, прокомментировал свои планы в новом качестве. Ругательную песню из фильма «День выборов» просит к себе не применять.

На вопрос, не видит ли он себя самого героем песни из фильма «День выборов», Шнуров ответил, что песню писал не он. Напомним, в фильме Сергей Шнуров исполнял песню, в которой высказывал пренебрежительное отношение к кандидатам, характеризуя их эпитетом, рифмующимся со словом «выборы».

«Песне уже 20 лет, – подчеркнул он. – Мне всегда не нравилось слово «все», [которое] подразумевается. Гендерный вопрос широко стоит на повестке, он решен только в Чечне, как вы знаете... Не думаю, что я попаду в эту категорию».







Кроме того, Шнуров отметил, что только в Партии Роста нашел нормальные лица в политике, добавив: «Все остальные — дальше многоточие». На себя он собирается взять культурную повестку.





Шнурова также спросили о роли администрации президента в его начавшейся политической карьере.

«Роль администрации президента сильно преувеличена, – ответил он. – Иногда что-то происходит и без их воли. Вступить в Партию Роста — никого спрашивать не нужно».







Напомним, 20 февраля Сергей Шнуров был принят в Партию Роста. На вопрос, сколько это стоило партии, музыкант ответил: