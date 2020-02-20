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Власть
20.02.2020 14:33
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«Не думаю, что попаду в эту категорию». Сергей Шнуров не считает, что спел песню «Выборы, выборы...» про самого себя

Музыкант Сергей Шнуров, принятый в Партию Роста, прокомментировал свои планы в новом качестве. Ругательную песню из фильма «День выборов» просит к себе не применять.

На вопрос, не видит ли он себя самого героем песни из фильма «День выборов», Шнуров ответил, что песню писал не он. Напомним, в фильме Сергей Шнуров исполнял песню, в которой высказывал пренебрежительное отношение к кандидатам, характеризуя их эпитетом, рифмующимся со словом «выборы».

«Песне уже 20 лет, – подчеркнул он. – Мне всегда не нравилось слово «все», [которое] подразумевается. Гендерный вопрос широко стоит на повестке, он решен только в Чечне, как вы знаете... Не думаю, что я попаду в эту категорию».


 

Кроме того, Шнуров отметил, что только в Партии Роста нашел нормальные лица в политике, добавив: «Все остальные — дальше многоточие». На себя он собирается взять культурную повестку.


Шнурова также спросили о роли администрации президента в его начавшейся политической карьере.

«Роль администрации президента сильно преувеличена, – ответил он. – Иногда что-то происходит и без их воли. Вступить в Партию Роста — никого спрашивать не нужно».


 

Напомним, 20 февраля Сергей Шнуров был принят в Партию Роста. На вопрос, сколько это стоило партии, музыкант ответил:

««А чего людям гадать — приходите и спрашивайте, сколько стоит. Я готов вступить в вашу партию, сколько мне заплатите? Ну и узнаете ответ. Все же просто»


© Фонтанка.Ру
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