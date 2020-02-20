«Чтобы чувствовали себя как дома». Приоритетом для волонтеров Евро-2020 в Петербурге будет знание финского языка

В Центре подготовки городских волонтеров чемпионата Европы в Петербурге знание финского языка назвали приоритетным для добровольцев, которые будут помогать иностранным болельщикам, приехавшим на матчи ЧЕ в Северную столицу. Об этом 20 февраля сообщает РИА Новости.

«Чтобы болельщики из этой страны чувствовали себя как дома», – уточнил руководитель Центра подготовки Георгий Борисов.

В Петербурге состоятся два матча сборной Финляндии: 17 июня футболисты из Суоми сыграют с Россией, 22 июня – с Бельгией. 13 июня бельгийцы встретятся с россиянами, а 18-го – с датчанами.

По словам руководителя волонтерской программы УЕФА Александра Максимова, при отборе волонтёров для работы на стадионе особое внимание уделялось языкам национальных команд, которые приедут в Петербург.





«Неважно, чьи это будут болельщики – финские или бельгийские, – уровень сервиса будет одинаков для всех», – заверил Максимов.

Напомним, Финляндия впервые пробилась в основной этап чемпионата Европы по футболу, финны отмечали это почти так же, как победу хоккеистов на ЧМ. А 29-летний нападающий Теему Пукки был назван в своей стране спортсменом года.

По оценкам МИДа РФ, в Россию на Евро-2020 приедет 50 тысяч финских болельщиков. Жить сборная Суоми («Филины») будет в Репино, а тренироваться – в Зеленогорске.