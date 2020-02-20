«Готовы распуститься в любой момент». В Михайловском саду появились подснежники

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В Михайловском саду готовы распуститься подснежники. О ранних цветах в центре города 20 февраля в социальных сетях рассказали сотрудники Русского музея.

По наблюдениям специалистов, неожиданную активность в этом году показал подснежник белоснежный. Это растение хотя и выпускает цветы раньше других многолетних трав из рода Галантус, но после морозной зимы всё же появляется не раньше апреля. На этот раз февраль был бесснежным, и бутоны образовались быстрее примерно на полтора месяца.

«Их цветки ещё не раскрылись, но они готовы распуститься в любой момент», – прокомментировали явление в Русском музее. Помимо подснежника белоснежного в Михайловском саду также растёт подснежник складчатый. Только распускается он позже, уже в последних числах апреля.

Из-за аномально тёплой зимы зелень в Петербурге и не исчезала: горожане регулярно фотографировали цветы и почки по всему городу. Первые подснежники во вторник заметили в спальных районах, до этого зацвести не по графику решили кустарник форзиция, розы и крокусы.



